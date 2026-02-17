Stiže Pixel 10a, evo što dosad znamo o novom Googleovom smartfonu

Google će predstaviti Pixel 10A 18. veljače , što je potvrđeno teaser videom na kanalu Made by Google. Riječ je o jednom od najranijih predstavljanja modela iz serije A, a koji su se dosad obično pojavljivali u proljeće ili ljeto, piše Cnet .

Datum izlaska

Službeno predstavljanje zakazano je za 18. veljače. Raniji termin mogao bi značiti da Pixel 10A stiže neposredno prije lansiranja linije Samsung Galaxy S26 te u razdoblju u kojem se očekuje i Appleov povoljniji iPhone 17E, potencijalni nasljednik prošlogodišnjeg iPhonea 16E.

Cijena

Iako konkretne informacije o cijeni nisu potvrđene, očekuje se da će početna ići od oko 499 dolara za model sa 128 GB memorije, uz opciju od 256 GB, slično kao kod Pixela 9A. Ipak, globalni nedostatak RAM-a mogao bi utjecati na povećanje cijena, pa konačna brojka još nije sigurna.