MOBILNI NOVITETI

Stiže Pixel 10a, evo što dosad znamo o novom Googleovom smartfonu

Damir Rukavina

17.02.2026 u 08:00

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Google
Bionic
Reading

Sudeći prema insajderima i svim dostupnim informacijama, najnoviji Googleov telefon ima pristupačnu cijenu

Google će predstaviti Pixel 10A 18. veljače, što je potvrđeno teaser videom na kanalu Made by Google. Riječ je o jednom od najranijih predstavljanja modela iz serije A, a koji su se dosad obično pojavljivali u proljeće ili ljeto, piše Cnet.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Google

Datum izlaska

Službeno predstavljanje zakazano je za 18. veljače. Raniji termin mogao bi značiti da Pixel 10A stiže neposredno prije lansiranja linije Samsung Galaxy S26 te u razdoblju u kojem se očekuje i Appleov povoljniji iPhone 17E, potencijalni nasljednik prošlogodišnjeg iPhonea 16E.

Cijena

Iako konkretne informacije o cijeni nisu potvrđene, očekuje se da će početna ići od oko 499 dolara za model sa 128 GB memorije, uz opciju od 256 GB, slično kao kod Pixela 9A. Ipak, globalni nedostatak RAM-a mogao bi utjecati na povećanje cijena, pa konačna brojka još nije sigurna.

vezane vijesti

Specifikacije (prema dosadašnjim glasinama)

Pixel 10A navodno će zadržati slične karakteristike kao prethodnik, uz nekoliko prilagodbi:

  • 6,3-inčni zaslon
  • 'pojačana' verzija procesora Tensor G4 (umjesto Tensora G5, koji se očekuje u ostatku linije Pixel 10)
  • 48 MP glavna kamera + 13 MP ultraširoka kamera
  • 13 MP prednja kamera
  • baterija kapaciteta 5100 mAh
  • četiri boje - opsidijan, berry, fog i lavanda

Teaser potvrđuje ravni modul kamere, no potpune tehničke detalje Google će otkriti na predstavljanju 18. veljače.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
AI CHATBOTOVE

AI CHATBOTOVE

Velika Britanija bi već ove godine mogla uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 16
MOBILNI NOVITETI

MOBILNI NOVITETI

Stiže Pixel 10a, evo što dosad znamo o novom Googleovom smartfonu
TEHNOLOGIJA U SREDIŠTU

TEHNOLOGIJA U SREDIŠTU

Mala 'zujalica' iza spektakularnih snimki sa ZOI-ja: Do jučer su ih zabranjivali, a danas...

najpopularnije

Još vijesti