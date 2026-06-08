Vjerovali da ondje leži vitez: Arheološko otkriće u Španjolskoj zbunilo i same istraživače

Arheološka istraživanja povodom 700. obljetnice samostana koji je osnovala aragonska kraljica Elisenda de Montcada donijela su niz iznenađujućih otkrića koja dovode u pitanje identitet osoba pokopanih u nekim od najpoznatijih grobnih kompleksa.

No prava iznenađenja stigla su iz drugih grobnica otvorenih tijekom istraživanja . Tako grob za koji se stoljećima vjerovalo da pripada aragonskom vitezu Artauu de Focesu nije sadržavao ostatke nijednog muškarca. Umjesto toga, istraživači su pronašli kosti troje dojenčadi i dviju mladih žena . U jednom od grobova otkrivena je čak i lubanja žene kojoj je djelomično sačuvana kosa .

Elisenda je 1327. godine osnovala Kraljevski samostan Sv. Marije od Pedralbes a te je on nakon što je preminula postao i njezino posljednje počivalište . Povodom sedam stoljeća postojanja samostana arheolozi su proveli sustavna iskapanja kraljičine grobnice, a ondje su pronašli ono što su i očekivali - skeletne ostatke koji odgovaraju povijesnim podacima o njoj. Kosti su bile položene u srednjovjekovnu drvenu kutiju ukrašenu svilom i metalnim nitima , a analiza pokazuje da je umrla u dobi od oko 70 godina , vjerojatno nakon što je patila od više bolesti kostiju .

Još veće iznenađenje dočekalo je arheologe u grobnici koja se pripisivala Elisendinoj nećakinji Francesci Saportelli. Unutra su pronađeni ostaci najmanje devet osoba iz različitih razdoblja, a među njima nije identificirana sama Francesca. Među kosturima nalazila su se četiri muškarca s tragovima ubodnih rana te mumificirani torzo trudne žene.

Voditelji projekta ističu kako nalazi sugeriraju da su pojedine grobnice tijekom stoljeća više puta otvarane i ponovno korištene, zbog čega je izvorni raspored pokopa izgubljen. Istraživanje sada pruža rijetku priliku za proučavanje života, zdravlja i pogrebnih običaja stanovnika srednjovjekovne zajednice povezane sa samostanom.

Povijesni izvori opisuju Elisendu kao izrazito pobožnu vladaricu. Nakon smrti supruga, aragonskog kralja Jakova II. Aragonskog, preselila se u palaču uz samostan te nastavila snažno utjecati na zajednicu redovnica klarisa kojima je ostavila velik dio svoje imovine. Arheološki nalazi potvrđuju da je pokopana u vrlo skromnoj odjeći, vjerojatno povezanoj s monaškim načinom života.

Istraživanja započeta krajem 2024. godine nastavit će se najmanje do 2027., a arheolozi su osim ljudskih ostataka prikupili više od 200 arheobotaničkih uzoraka te tragove DNK kraljice i drugih pokopanih osoba. Znanstvenici se nadaju da će daljnje analize pomoći odgovoriti na brojna otvorena pitanja o identitetu pokojnika, okolnostima njihove smrti i načinu na koji su ih pamtile njihove zajednice.

Sedam stoljeća nakon osnutka samostana čini se da njegove grobnice još uvijek skrivaju mnoge tajne koje tek trebaju biti otkrivene.