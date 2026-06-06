Kartaška igra za dvoje koja je bolja nego što mislite: Zaigrali smo Compile: Main 1

Compile je cyberpunk kartaška igra za dva igrača koja uzima tematsku srž Magic the Gatheringa i kombinira je s iznimnom igrivošću naslova Land Aid and Sea
Ako tražite neku dobru kartašku igru za dva igrača, a dosta ste vremena investirali u neke druge ili možda čak završili u financijskoj crnoj rupi pod imenom Magic the Gathering, odvajanje od poznate doktrine ili, nedajbože, igranje drukčijih naslova ispada kao neka vrsta silaska s konja na magarca, no to nije nužno uvijek istina.
Međutim u svijetu modernih tematskih igara s kartama daju se pronaći neke koje pogađaju evokativnu prirodu klasičnog Magica i donose sve beneficije povezane s osjećajem 'jedinstvenog' špila kojim, eto, ponekad i pobjeđujete.
Compile cijelu tu ideju sažima u dva ključna segmenta - draft i igru. Osnovna ideja umjetne inteligencije koja kompajlira protokole kako bi sagradila stvarnost čak nije ni razlog zbog kojeg ovu igru zovem vrlo tematskom, makar vizual karata i dizajn pun sjajnih elemenata i futurističkih vizuala definitivno pomažu tome.
Još ako stavite da se u pozadini vrti neki cyberpunk soundtrack, doći će vam da je igrate u crnom baloneru i sa sunčanim naočalama. Uglavnom, osnovna ideja Compile: Maina 1 je kompajliranje tri tematska protokola. Igra ih nudi dvanaest, a prije početka partije svaki igrač će ih birati tri.
Protokoli nose po šest karata s dvije strane i različitim brojevima. Da biste pobijedili, trebate sakupiti deset bodova u svakom protokolu i nakon toga ih kompajlirati.
Svaki od protokola stoji nasuprot protivničkih pa sakupljanje bodova postaje utrka u kojoj onaj tko prvi kompajlira okreće svoju karticu s protokolom te 'briše' (baca u discard) sve svoje i protivničke karte u tom redu.
Svaki protokol ima svoju temu poput vatre, mraka, vode, života, s time da karte unutar svakog protokola rade vrlo tematski – vatra pali vaše karte, ali se brzo mijenja novima, život postupno 'raste' i umire, a mrak manipulira karticama koje su okrenute licem prema dolje.
Ova super stvar vezana uz Compile ne staje na tematici jer karte imaju više funkcija: naprijed imaju broj koji se zbraja u konačan rezultat protokola, a ispod njega do tri paragrafa teksta (prvi se aktivira na početku poteza, srednji kad ga igrate i donji na kraju). Kad ih slažete u red, karte će jedna drugu prekrivati, što znači da tekst koji je prekriven više ne vrijedi.
Igra ima još par pikanterija koje joj mijenjaju tijek, no umjesto da recenziju pretvorim u transkript uputa, pozabavit ću se onim najvažnijim, a to je kakav je osjećaj igrati je. Biranje vrlo specifičnih 'građevnih blokova' svakog špila garantira kontriranje i različite odluke prije početka same partije, a sama činjenica da igrate nečim što vaš protivnik nema svaki dobar potez čini sočnijim i zanimljivijim.
Karte su također, naravno, vrlo interaktivne – velik broj protokola donosi one koje napadaju drugu stranu stola i tjeraju protivnika da mijenja taktiku, a predvidivost i jednostavnost osnovnih pravila znači da nervozno gledanje u tekst karata na početku vrlo brzo zamjenjuju planiranje, taktiziranje i nadigravanje.
Zapravo, ovo je jedna od onih igara u kojima svaki vaš dobar potez ostavlja dojam – toliko da sam na kraju partije rijetko kad bio bijesan zbog protivnika. One su pak relativno kratke i, iskreno, neke kombinacije karata i manevara zbilja zaslužuju čuđenje i pljesak. Compile je toliko interaktivan, dinamičan i tematski da samo mogu razmišljati o tome koji bi protokol bio dobar s nekim drugim.
Da stvar bude još bolja, izvorna igra, koja je izašla 2024. godine, imala je problema s reprintom i sad je dostupna u velikom broju dućana, a ima i nastavak koji donosi dodatnih 12 protokola i bez problema se može igrati u kombinaciji s originalom. Briljantno.
Razlog zbog kojeg sam na koncu odlučio pisati recenziju za skoro dvije godine staru igru je to što mislim da puno ljudi za nju ne zna, a trebali bi. Radi se o kartaškoj poslastici koja stvarno ne zahtijeva previše, brzo se uči i definitivno ima mjesta za stolom ako vam se ne da izvlačiti zahtjevnije naslove.
Također se, zbog kompaktne forme, vrlo lako može ponijeti na putovanja, što je jako dobra stvar jer uskoro ulazimo u sezonu putovanja i godišnjih odmora. Uglavnom, ne znam za vas, ali ja jedva čekam ići igrati još nekoliko partija ovog dinamičnog, pametno osmišljenog, vrlo tematskog i, što je možda najvažnije, relativno jeftinog naslova.
Ako vam treba dobra i brza igra za ljetna popodneva - Compile: Main 1 definitivno mogu preporučiti.