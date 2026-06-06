Kartaška igra za dvoje koja je bolja nego što mislite: Zaigrali smo Compile: Main 1

Compile je cyberpunk kartaška igra za dva igrača koja uzima tematsku srž Magic the Gatheringa i kombinira je s iznimnom igrivošću naslova Land Aid and Sea

Ako tražite neku dobru kartašku igru za dva igrača, a dosta ste vremena investirali u neke druge ili možda čak završili u financijskoj crnoj rupi pod imenom Magic the Gathering, odvajanje od poznate doktrine ili, nedajbože, igranje drukčijih naslova ispada kao neka vrsta silaska s konja na magarca, no to nije nužno uvijek istina. Međutim u svijetu modernih tematskih igara s kartama daju se pronaći neke koje pogađaju evokativnu prirodu klasičnog Magica i donose sve beneficije povezane s osjećajem 'jedinstvenog' špila kojim, eto, ponekad i pobjeđujete.

Compile cijelu tu ideju sažima u dva ključna segmenta - draft i igru. Osnovna ideja umjetne inteligencije koja kompajlira protokole kako bi sagradila stvarnost čak nije ni razlog zbog kojeg ovu igru zovem vrlo tematskom, makar vizual karata i dizajn pun sjajnih elemenata i futurističkih vizuala definitivno pomažu tome. Još ako stavite da se u pozadini vrti neki cyberpunk soundtrack, doći će vam da je igrate u crnom baloneru i sa sunčanim naočalama. Uglavnom, osnovna ideja Compile: Maina 1 je kompajliranje tri tematska protokola. Igra ih nudi dvanaest, a prije početka partije svaki igrač će ih birati tri.

Protokoli nose po šest karata s dvije strane i različitim brojevima. Da biste pobijedili, trebate sakupiti deset bodova u svakom protokolu i nakon toga ih kompajlirati. Svaki od protokola stoji nasuprot protivničkih pa sakupljanje bodova postaje utrka u kojoj onaj tko prvi kompajlira okreće svoju karticu s protokolom te 'briše' (baca u discard) sve svoje i protivničke karte u tom redu.

Svaki protokol ima svoju temu poput vatre, mraka, vode, života, s time da karte unutar svakog protokola rade vrlo tematski – vatra pali vaše karte, ali se brzo mijenja novima, život postupno 'raste' i umire, a mrak manipulira karticama koje su okrenute licem prema dolje. Ova super stvar vezana uz Compile ne staje na tematici jer karte imaju više funkcija: naprijed imaju broj koji se zbraja u konačan rezultat protokola, a ispod njega do tri paragrafa teksta (prvi se aktivira na početku poteza, srednji kad ga igrate i donji na kraju). Kad ih slažete u red, karte će jedna drugu prekrivati, što znači da tekst koji je prekriven više ne vrijedi.

Igra ima još par pikanterija koje joj mijenjaju tijek, no umjesto da recenziju pretvorim u transkript uputa, pozabavit ću se onim najvažnijim, a to je kakav je osjećaj igrati je. Biranje vrlo specifičnih 'građevnih blokova' svakog špila garantira kontriranje i različite odluke prije početka same partije, a sama činjenica da igrate nečim što vaš protivnik nema svaki dobar potez čini sočnijim i zanimljivijim. Karte su također, naravno, vrlo interaktivne – velik broj protokola donosi one koje napadaju drugu stranu stola i tjeraju protivnika da mijenja taktiku, a predvidivost i jednostavnost osnovnih pravila znači da nervozno gledanje u tekst karata na početku vrlo brzo zamjenjuju planiranje, taktiziranje i nadigravanje.

Zapravo, ovo je jedna od onih igara u kojima svaki vaš dobar potez ostavlja dojam – toliko da sam na kraju partije rijetko kad bio bijesan zbog protivnika. One su pak relativno kratke i, iskreno, neke kombinacije karata i manevara zbilja zaslužuju čuđenje i pljesak. Compile je toliko interaktivan, dinamičan i tematski da samo mogu razmišljati o tome koji bi protokol bio dobar s nekim drugim. Da stvar bude još bolja, izvorna igra, koja je izašla 2024. godine, imala je problema s reprintom i sad je dostupna u velikom broju dućana, a ima i nastavak koji donosi dodatnih 12 protokola i bez problema se može igrati u kombinaciji s originalom. Briljantno.