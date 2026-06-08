Nagrađeni hrvatski astrofizičar: 'Dvorište mojih bake i djeda u Zagorju vidjelo je 30 milijuna ljudi'

U razgovoru za Hinu ispričao je da je još na studiju otkrio da ga, uz znanost, privlači njezina prezentacija i popularizacija pa ne začuđuje da je umjesto karijere u znanstvenim istraživanjima krenuo tim putem.

Autor nagrađenog videa 'How One Company Secretly Poisoned The Planet' (Kako je jedna tvrtka potajno otrovala planet) zaposlenik je jednog od najpopularnijih znanstvenih YouTube kanala Veritasium kojemu se pridružio 2023. nakon diplome iz astrofizike na University College London (UCL).

Od osnovne i srednje škole, kaže, bavio se snimanjem videa, izrađivao stop-motion filmove, a imao je i vlastiti kanal na YouTubeu posvećen videoigrama. Nakon fakulteta odradio je staž u Europskoj svemirskoj agenciji (ESA) i shvatio da ga najviše privlači objašnjavanje znanstvenih tema publici.

Ubrzo je pronašao natječaj za posao na Veritasiumu. Proces zapošljavanja trajao je nekoliko mjeseci i uključivao je više krugova razgovora s članovima tima, uključujući osnivača i voditelja kanala Dereka Mullera. 'Isprva sam radio kao istraživač, a nakon nekoliko mjeseci dobio sam priliku napisati i režirati vlastiti video', rekao je.

Teme moraju biti relevantne, iznenađujuće i dovoljno snažne

Govoreći o radu na Veritasiumu, istaknuo je da svaki projekt počinje odabirom ideje, procesu u kojem sudjeluju svi članovi tima, od scenarista do animatora i montažera. Cilj je pronaći teme koje su istodobno relevantne, iznenađujuće i dovoljno snažne da gledateljima ponude novi pogled na svijet.

'Svaki dobar video počinje odličnom idejom', rekao je Čavlović, i nadodao da se velik dio posla odnosi na istraživanje, razgovore sa stručnjacima i pronalaženje načina da se složene znanstvene teme predstave kroz zanimljivu priču.

Prema njegovim riječima, pisanje scenarija čini oko 70 posto ukupnog procesa nastanka videa. Posebna se pažnja posvećuje tempu pripovijedanja jer publika na YouTubeu vrlo brzo odlučuje hoće li nastaviti gledati sadržaj. 'Prvih 15 sekundi su iznimno važne. Ako tada ne zainteresirate publiku, velika je vjerojatnost da će prijeći na drugi video', kazao je.

Dodao je da Veritasium nastoji zadržati znanstvenu preciznost, ali i dovoljno duboko objasniti koncepte iz fizike, kemije i matematike, pri čemu često koristi osobne priče znanstvenika kako bi gledatelji lakše pratili proces otkrića.

Za svaki projekt tim razvija više različitih verzija

'Nakon dovršetka scenarija slijedi razrada animacija, vizualnih elemenata, glazbe i montaže', objasnio je te nadodao kako sudjeluje i u izradi skica za animatore te odabiru glazbe, ritma i vizualnog identiteta videa. Posebno važnim smatra naslove i naslovne fotografije (thumbnailove), za koje kaže da često odlučuju o uspjehu videa. Tim za svaki projekt razvija više različitih verzija koje potom testira kako bi utvrdio koja najbolje privlači publiku.

Nagrađeni video 'How One Company Secretly Poisoned The Planet' otkriva kako su kemikalije korištene u proizvodnji teflona i brojnih industrijskih proizvoda desetljećima zagađivale okoliš. Čavlović je za isti projekt prošle godine osvojio i nagradu Kavli Science Journalism Award koju dodjeljuje American Association for the Advancement of Science (AAAS).

Iako Webby Awards smatraju jednim od najuglednijih svjetskih priznanja za digitalne projekte i internetski sadržaj, Čavlović kaže da nagrade doživljava kao priznanje rada cijelog tima, ali i kao potvrdu da se važne znanstvene teme uspijevaju približiti velikom broju ljudi.