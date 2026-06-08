Apple predstavlja novitete: Evo što bismo sve mogli vidjeti večeras

Prijenos će biti dostupan putem Appleove aplikacije za programere, službene internetske stranice i kanala tvrtke na YouTubeu.

Appleova godišnja softverska konferencija WWDC započinje danas u 19 sati po hrvatskom vremenu, a internet istovremeno bruji o novitetima koje će kompanija predstaviti. Najveća pažnja usmjerena je na umjetnu inteligenciju i značajno unapređenje glasovnog asistenta Siri , ali očekuju se i brojne novosti za operativne sustave i aplikacije u Appleovu ekosustavu .

Nova godina - nova Siri

Najveća očekivanja vezana su uz potpuno redizajniranu Siri. Prema informacijama koje kruže tehnološkom industrijom, Apple priprema znatno naprednijeg asistenta sposobnog za prirodniji razgovor, bolje razumijevanje konteksta i izvršavanje složenijih zadataka kroz više aplikacija. Nova Siri navodno će koristiti tehnologiju Googleova modela Gemini da bi proširila svoje mogućnosti.

Pojedine informacije govore i o zasebnoj aplikaciji Siri koja bi se izravnije natjecala s chatbotovima poput ChatGPT-ja, Claudea i Geminija. Apple bi također mogao predstaviti opciju automatskog brisanja razgovora nakon određenog razdoblja, slično funkcijama koje već nude pojedine aplikacije za dopisivanje.

Velik interes izazivaju i glasine o integraciji AI agenata u App Store. Takvi sustavi mogli bi omogućiti korisnicima delegiranje svakodnevnih zadataka poput rezervacija, upravljanja dokumentima ili kontrole pametnih kućnih uređaja.

Poboljšana kamera i fotografije

Značajne promjene očekuju se i u aplikacijama Kamera i Fotografije. Navodno se priprema nova sekcija 'Visual Intelligence' te bi dobila vlastiti način rada u aplikaciji Kamera. Tehnologija bi koristila prepoznavanje objekata preko Googleovih sustava za pretraživanje slika i pružala detaljnije informacije o sadržaju koji korisnik fotografira.

Aplikacija Fotografije također će dobiti plejadu AI noviteta. Među njima se spominju automatski prijedlozi za poboljšanje fotografija, uklanjanje neželjenih objekata i napredno uređivanje slika pomoću običnih tekstualnih naredbi.

Apple navodno priprema i značajna poboljšanja aplikacije Image Playground. Očekuju se kvalitetnije generiranje slika, veći izbor umjetničkih stilova, bolja dosljednost prikaza likova te jednostavnije uređivanje pomoću opcije opisivanja željenih promjena prirodnim jezikom. Pojavile su se i informacije o novim AI pozadinama te sustavu koji bi automatski predlagao personalizirane Genmojije na temelju sadržaja koji korisnik stvara ili dijeli.

Novi Apple Wallet

Novosti bi trebala dobiti i aplikacija Apple Wallet. Među najzanimljivijim funkcijama ističe se alat za podjelu računa koji bi omogućio fotografiranje računa i automatsko generiranje zahtjeva za plaćanje prema više osoba, a spominje se i opcija Create a Pass, kojom bi korisnici mogli pretvarati fizičke ulaznice, članske iskaznice i druge dokumente u digitalne propusnice pohranjene u Walletu.

Osim toga, očekuju se nova izdanja operativnih sustava macOS, iPadOS, visionOS, watchOS i tvOS. Većina glasina upućuje na dodatnu integraciju umjetne inteligencije, unaprijeđene mogućnosti Siri te niz poboljšanja stabilnosti i produktivnosti na svim Appleovim uređajima.

Ako se barem dio ovih očekivanja ostvari, WWDC 2026 mogao bi biti jedan od najvažnijih Appleovih događaja posljednjih godina, a potvrdu toga jesu sve navedene informacije točne dobit ćemo večeras u 19 sati.