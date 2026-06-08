Novo istraživanje otkriva tko bi mogao stajati iza poremećaja GPS signala koji pogađaju Europu

Naime GPS ometanje je posljednjih godina postalo sve češći problem, posebno u područjima blizu ratnih zona i vojnih aktivnosti. Vojske diljem svijeta redovito koriste ometanje i lažiranje GPS signala kako bi se zaštitile od bespilotnih letjelica i navođenog oružja, a takve aktivnosti uglavnom imaju lokalni karakter i ograničene su na određena geografska područja .

Novo znanstveno istraživanje sugerira da je mreža ruskih satelita od 2019. godine možda desecima puta uzrokovala kratkotrajne poremećaje GPS signala diljem Europe , što bi moglo predstavljati jedan od prvih poznatih slučajeva ometanja satelitske navigacije iz svemira.

Međutim studija koju je predvodio Todd E. Humphreys sa Sveučilišta u Teksasu ukazuje na znatno drukčiji obrazac. Istraživači su analizirali podatke s navigacijskih postaja u Europi, na Grenlandu i u Kanadi te otkrili istodobne poremećaje GPS signala koji su trajali između tri i pet sekundi.

Prema radu objavljenom u petak, pogođena područja bila su toliko udaljena jedna od drugih da nijedan zemaljski ili zračni izvor nije mogao uzrokovati sve zabilježene smetnje. Zbog toga su znanstvenici razvili hipotezu o izvoru koji se nalazi u svemiru.

Analizom položaja satelita tijekom zabilježenih događaja istraživači su identificirali ono što opisuju kao 'malo sazviježđe ruskih satelita' u izduženim orbitama zvanima Molnija, a one omogućuju njihovo dugotrajno zadržavanje iznad visokih geografskih širina, uključujući velik dio Europe i sjeverne hemisfere.

Ometanje nije nužno bilo namjerno?

Studija je od 2019. godine evidentirala 75 dana tijekom kojih je zabilježen barem jedan široko rasprostranjen i kratkotrajan događaj ometanja GNSS-a. Posebno je zanimljivo to da su se poremećaji uglavnom događali radnim danima i tijekom uobičajenog radnog vremena, što autori smatraju mogućim pokazateljem ljudske aktivnosti, a ne prirodnog fenomena.

Ipak, istraživači nisu zaključili da je ometanje nužno bilo namjerno. U radu se navodi da bi, ako se pokaže da je riječ o svjesnoj aktivnosti, to predstavljalo kvalitativnu eskalaciju u području ometanja satelitske navigacije. Rusija je i ranije odbacivala optužbe za GPS ometanje, no u ovom slučaju nije objavljeno službeno rusko očitovanje o rezultatima istraživanja.

Dodatnu težinu nalazima daje izvješće New York Timesa, prema kojem visoki dužnosnici američkog ratnog zrakoplovstva već znaju za ovaj slučaj. Pozivajući se na anonimni izvor upoznat s brifingom, novine navode da je američka strana potvrdila postojanje interferencija te povezanost s ruskom satelitskom mrežom, iako nisu objavljeni detalji o broju incidenata ni o mogućoj namjeri.

Ako se zaključci istraživanja potvrde, riječ bi mogla biti o novom obliku elektroničkog ratovanja koje se ne odvija sa zemlje, mora ili iz zraka, već iz svemira. Takav razvoj događaja mogao bi imati značajne posljedice za civilnu i vojnu navigaciju, zračni promet, brodarstvo te brojne sustave koji ovise o preciznim satelitskim signalima, piše Sky News.