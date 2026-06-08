Novo istraživanje otkriva tko bi mogao stajati iza poremećaja GPS signala koji pogađaju Europu

Prema najnovijoj studiji Sveučilišta u Teksasu, iza nedavnih ometanja navigacije nalaze se specijalizirani ruski satelitski sustavi koji vrlo lako pokrivaju sjevernu hemisferu i samim time - teritorij Europske unije
Novo znanstveno istraživanje sugerira da je mreža ruskih satelita od 2019. godine možda desecima puta uzrokovala kratkotrajne poremećaje GPS signala diljem Europe, što bi moglo predstavljati jedan od prvih poznatih slučajeva ometanja satelitske navigacije iz svemira.
Naime GPS ometanje je posljednjih godina postalo sve češći problem, posebno u područjima blizu ratnih zona i vojnih aktivnosti. Vojske diljem svijeta redovito koriste ometanje i lažiranje GPS signala kako bi se zaštitile od bespilotnih letjelica i navođenog oružja, a takve aktivnosti uglavnom imaju lokalni karakter i ograničene su na određena geografska područja.
Međutim studija koju je predvodio Todd E. Humphreys sa Sveučilišta u Teksasu ukazuje na znatno drukčiji obrazac. Istraživači su analizirali podatke s navigacijskih postaja u Europi, na Grenlandu i u Kanadi te otkrili istodobne poremećaje GPS signala koji su trajali između tri i pet sekundi.
Prema radu objavljenom u petak, pogođena područja bila su toliko udaljena jedna od drugih da nijedan zemaljski ili zračni izvor nije mogao uzrokovati sve zabilježene smetnje. Zbog toga su znanstvenici razvili hipotezu o izvoru koji se nalazi u svemiru.
Analizom položaja satelita tijekom zabilježenih događaja istraživači su identificirali ono što opisuju kao 'malo sazviježđe ruskih satelita' u izduženim orbitama zvanima Molnija, a one omogućuju njihovo dugotrajno zadržavanje iznad visokih geografskih širina, uključujući velik dio Europe i sjeverne hemisfere.
Ometanje nije nužno bilo namjerno?
Studija je od 2019. godine evidentirala 75 dana tijekom kojih je zabilježen barem jedan široko rasprostranjen i kratkotrajan događaj ometanja GNSS-a. Posebno je zanimljivo to da su se poremećaji uglavnom događali radnim danima i tijekom uobičajenog radnog vremena, što autori smatraju mogućim pokazateljem ljudske aktivnosti, a ne prirodnog fenomena.
Ipak, istraživači nisu zaključili da je ometanje nužno bilo namjerno. U radu se navodi da bi, ako se pokaže da je riječ o svjesnoj aktivnosti, to predstavljalo kvalitativnu eskalaciju u području ometanja satelitske navigacije. Rusija je i ranije odbacivala optužbe za GPS ometanje, no u ovom slučaju nije objavljeno službeno rusko očitovanje o rezultatima istraživanja.
Dodatnu težinu nalazima daje izvješće New York Timesa, prema kojem visoki dužnosnici američkog ratnog zrakoplovstva već znaju za ovaj slučaj. Pozivajući se na anonimni izvor upoznat s brifingom, novine navode da je američka strana potvrdila postojanje interferencija te povezanost s ruskom satelitskom mrežom, iako nisu objavljeni detalji o broju incidenata ni o mogućoj namjeri.
Ako se zaključci istraživanja potvrde, riječ bi mogla biti o novom obliku elektroničkog ratovanja koje se ne odvija sa zemlje, mora ili iz zraka, već iz svemira. Takav razvoj događaja mogao bi imati značajne posljedice za civilnu i vojnu navigaciju, zračni promet, brodarstvo te brojne sustave koji ovise o preciznim satelitskim signalima, piše Sky News.