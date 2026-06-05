Imperij uzvraća udarac: Google kreće u najrizičniju transformaciju u svojoj povijesti

Kad je krajem 2022. godine chatbot ChatGPT izazvao globalnu pomamu za umjetnom inteligencijom, mnogi su procijenili da je Google prvi put nakon više desetljeća suočen s ozbiljnom prijetnjom svom najvrjednijem proizvodu – internetskoj tražilici. Danas, tri i pol godine kasnije, situacija izgleda bitno drukčije

Dok konkurenti poput OpenAI-a i Anthropica privlače pozornost javnosti svojim chatbotovima, Google je u tišini izgradio jednu od najmoćnijih AI infrastruktura na svijetu te pokušava spojiti umjetnu inteligenciju sa svojim postojećim poslovnim carstvom vrijednim bilijune dolara.

ChatGPT pokrenuo uzbunu u Googleu Objava ChatGPT-ja u studenome 2022. godine izazvala je šok u sjedištu Googlea u Mountain Viewu jer se pojavila tehnologija koja je korisnicima mogla pružiti izravne odgovore na pitanja, bez potrebe za tradicionalnim pretraživanjem interneta, piše njemački Handelsblatt u analizi. U kompaniji je proglašeno izvanredno stanje pod internim nazivom 'Code Red'. Strah je bio opravdan: ako korisnici prijeđu na AI asistente, Google bi mogao izgubiti monopol nad pretraživanjem interneta i golem prihod od oglašavanja. Googleova tražilica i danas je jedan od najprofitabilnijih proizvoda u povijesti tehnologije jer mu je samo u prvom tromjesečju ove godine donijela oko 60 milijardi dolara prihoda, a koristi je više od tri milijarde ljudi dnevno. Prvi pokušaj završio je neuspjehom Googleov odgovor stigao je početkom 2023. godine u obliku chatbota Bard. No predstavljanje se pretvorilo u fijasko jer je sustav tijekom promotivne demonstracije dao netočnu informaciju o svemirskom teleskopu James Webb. Investitori su burno reagirali pa je Alphabet u jednom danu izgubio oko 100 milijardi dolara tržišne vrijednosti. Tada je postalo jasno da Google treba temeljitiju strategiju.

Čovjek koji je spasio Googleovu AI strategiju Ključnu ulogu u Googleovu oporavku odigrao je britanski znanstvenik Demis Hassabis, suosnivač tvrtke DeepMind. Hassabis je jedan od najuglednijih stručnjaka za umjetnu inteligenciju na svijetu te je kao nekadašnje šahovsko čudo od djeteta započeo karijeru u industriji videoigara, a potom se posvetio istraživanju umjetne inteligencije i neuroznanosti. Google je njegovu tvrtku DeepMind kupio još 2014. godine za oko 400 milijuna funti, a taj se potez danas smatra jednim od najboljih poslovnih poteza u povijesti kompanije. Nakon šoka izazvanog ChatGPT-jem, izvršni direktor Sundar Pichai odlučio je spojiti Googleove dvije najveće AI istraživačke skupine pod vodstvom Hassabisa i tako je nastao Google DeepMind, danas središte razvoja modela Gemini. Gemini postaje srce Googleove budućnosti Google danas postupno pretvara svoju tražilicu u AI platformu. Umjesto klasičnog popisa poveznica, korisnici sve češće dobivaju izravne odgovore koje generira Gemini te taj sustav može planirati putovanja, analizirati fotografije, odgovarati na dodatna pitanja i pomagati pri kupnji proizvoda. Prema podacima kompanije, više od 2,5 milijardi ljudi već vidi AI sažetke u rezultatima pretraživanja, a više od milijardu njih koristi napredni AI način rada. Time se granica između tražilice i AI asistenta postupno briše.

Ulažu nezapamćene iznose Takva transformacija zahtijeva ogromna ulaganja. Google ove godine planira potrošiti čak 190 milijardi dolara na podatkovne centre, energetsku infrastrukturu i razvoj umjetne inteligencije, a najavio je i prikupljanje oko 80 milijardi dolara svježeg kapitala, što je neuobičajen potez za kompaniju koja je godinama bila poznata po otkupu vlastitih dionica. Od početka AI utrke Alphabet je odobrio više od 350 milijardi dolara ulaganja u infrastrukturu, no Pichai pritom upozorava da se to vjerojatno neće uskoro usporiti jer i konkurencija agresivno povećava potrošnju. Google ima prednost koju konkurenti teško mogu sustići Analitičari ističu da Google nije samo proizvođač AI modela jer kontrolira gotovo cijeli lanac vrijednosti umjetne inteligencije – od vlastitih modela Gemini i posebnih AI čipova TPU, preko goleme mreže podatkovnih centara, do jedinstvenih izvora podataka poput YouTubea, Google Mapsa, Google Booksa i autonomnih vozila Waymo. To znači da Google može zarađivati čak i kada konkurenti pobjeđuju. Primjerice, startup Anthropic upotrebljava Googleovu cloud infrastrukturu i njegove AI čipove, a nova verzija Appleove glasovne asistentice Siri također će koristiti Gemini za složenije upite. Drugim riječima, čak i kada korisnici ne upotrebljavaju izravno Googleove proizvode, on često zarađuje na infrastrukturi koja ih pokreće.