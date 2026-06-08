DOBA AGENATA

Nova era: Bliži li se kraj računalima kakve poznajemo i što će sve raditi umjesto nas

Miroslav Wranka

08.06.2026 u 08:45

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Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
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Nvidia, Microsoft, Google i druge tehnološke tvrtke nedavno su predstavile nove tehnologije za koje vjeruju da bi mogle postaviti temelje za budućnost s manje tipkovnica i računalnih miševa

Već najmanje desetljeće tehnološki divovi pokušavaju razviti računala koja mogu obavljati složene zadatke umjesto korisnika, no dosad ti napori nisu urodili spomena vrijednim plodom.

Digitalne pomoćnike poput Alexe i Siri uglavnom se koristi za zadaće poput postavljanja alarma i reprodukcije glazbe, a neke od najvećih svjetskih tehnoloških tvrtki uvjerene su da će se to uskoro promijeniti.

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Nvidia, Microsoft, Google i druge tehnološke tvrtke nedavno su predstavile nove tehnologije za koje vjeruju da bi mogle postaviti temelje za budućnost s manje tipkovnica i računalnih miševa.

To uključuje nove čipove, prijenosna računala i softver, dizajnirane za pokretanje agenata umjetne inteligencije koji mogu autonomno sastavljati i izvršavati složene zadatke.

Cilj je biti u mogućnosti reći računalu što treba učiniti i onda ono to obavi.

Nova generacija kuca na vrata

Tehnološke tvrtke godinama pokušavaju stvoriti digitalne pomagače za svakodnevne zadatke, poput izrade košarica za kupnju, praćenja online narudžbi i planiranja putovanja. Raniji asistenti mogli su obavljati pojedinačne zadatke - poput pozivanja taksija ili naručivanja - ali ne i one koji traže više koraka ili razumijevanje osobnih preferencija.

To se počelo mijenjati nakon što su veliki jezični modeli postali važni poslije pokretanja ChatGPT-ja krajem 2022. godine, a sad na vrata kuca njihova nova generacija. Nvidia je predstavila RTX Spark, novi čip za prijenosna računala s operativnim sustavom Windows, namijenjen pokretanju AI agenata bez povezivanja s oblakom.

Čip kombinira Nvidijine grafičke, računalne i mrežne tehnologije s više memorije od standardnog prijenosnog računala, a Dell, HP i Lenovo ove će jeseni lansirati računala s njime. Googleova nadolazeća prijenosna računala Googlebooks moći će predlagati radnje kada korisnik pokaže mišem na nešto na zaslonu, poput dogovaranja sastanka nakon što zadrži pokazivač iznad datuma u e-poruci.

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Oslanjanje na OpenClaw

Agent OpenClaw je možda do sada najveći primjer toga kako AI mijenja računalne navike nekih ljudi jer može pokretati programe i dovršavati zahtjeve bez stalnog poticanja. Programeri tako koriste OpenClaw za istraživanje na namjenskom kućnom računalu, a dok svoju pažnju usmjeravaju na druge zadatke, provjeravat će napredak agenta slanjem SMS poruka putem WhatsAppa ili Telegrama.

Neki među njima počeli su i izdavati glasovne zapovjedi umjesto tipkanja.

Glavni izvršni direktor Nvidije Jensen Huang pokazao je kako prijenosno računalo koje radi na jednom od njihovih novih čipova može pomoći u dizajniranju kuće korištenjem AI agenata za rad s aplikacijama za 3D modeliranje.

Microsoft stvara novog agenta za Microsoft 365 pod nazivom Scout, koristeći OpenClawovu tehnologiju, a on može raditi na sadržaju pohranjenom u računalnom oblaku, na računalu osobe i webu, uključujući aplikacije poput Outlooka i Teamsa. Microsoft se nada da će Scout moći raditi stvari poput dosljednog praćenja e-pošte i radnih chatova.

Ipak, stručnjaci kažu da većina ljudi još neko vrijeme neće moći kontrolirati svoja računala samo s nekoliko uputa, dijelom i zato što će ta nova prijenosna računala vjerojatno biti skupa. AI je obično korisniji za tvrtke nego za pojedinačne korisnike, a obrada zadataka bez slanja podataka u oblak općenito je sigurnija.

Lokalno rukovanje AI zadacima također bi moglo biti jeftinije za tvrtke. Tu je i šire pitanje vjeruju li ljudi AI-u kako bi mu prepustili obavljanje važnih zadaća, naročito ako one uključuju kupovinu, piše CNN.

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