Nova era: Bliži li se kraj računalima kakve poznajemo i što će sve raditi umjesto nas

Digitalne pomoćnike poput Alexe i Siri uglavnom se koristi za zadaće poput postavljanja alarma i reprodukcije glazbe, a neke od najvećih svjetskih tehnoloških tvrtki uvjerene su da će se to uskoro promijeniti.

Već najmanje desetljeće tehnološki divovi pokušavaju razviti računala koja mogu obavljati složene zadatke umjesto korisnika, no dosad ti napori nisu urodili spomena vrijednim plodom.

Nvidia, Microsoft, Google i druge tehnološke tvrtke nedavno su predstavile nove tehnologije za koje vjeruju da bi mogle postaviti temelje za budućnost s manje tipkovnica i računalnih miševa.

To uključuje nove čipove, prijenosna računala i softver, dizajnirane za pokretanje agenata umjetne inteligencije koji mogu autonomno sastavljati i izvršavati složene zadatke.

Cilj je biti u mogućnosti reći računalu što treba učiniti i onda ono to obavi.

Nova generacija kuca na vrata

Tehnološke tvrtke godinama pokušavaju stvoriti digitalne pomagače za svakodnevne zadatke, poput izrade košarica za kupnju, praćenja online narudžbi i planiranja putovanja. Raniji asistenti mogli su obavljati pojedinačne zadatke - poput pozivanja taksija ili naručivanja - ali ne i one koji traže više koraka ili razumijevanje osobnih preferencija.

To se počelo mijenjati nakon što su veliki jezični modeli postali važni poslije pokretanja ChatGPT-ja krajem 2022. godine, a sad na vrata kuca njihova nova generacija. Nvidia je predstavila RTX Spark, novi čip za prijenosna računala s operativnim sustavom Windows, namijenjen pokretanju AI agenata bez povezivanja s oblakom.

Čip kombinira Nvidijine grafičke, računalne i mrežne tehnologije s više memorije od standardnog prijenosnog računala, a Dell, HP i Lenovo ove će jeseni lansirati računala s njime. Googleova nadolazeća prijenosna računala Googlebooks moći će predlagati radnje kada korisnik pokaže mišem na nešto na zaslonu, poput dogovaranja sastanka nakon što zadrži pokazivač iznad datuma u e-poruci.