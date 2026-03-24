Apple najavio veliku softverašku konferenciju, poznat i službeni datum

Apple je objavio da će se ovogodišnja Worldwide Developers Conference (WWDC) održati od 8. do 12. lipnja. Očekuje se da će izvršni direktor Tim Cook održati uvodno predavanje 8. lipnja, najvjerojatnije u 18:00 sati.

Konferencija će se većinom odvijati online i bit će besplatna za sudjelovanje, dok će manji broj developera, studenata i medija imati priliku prisustvovati uživo u Apple Parku u Cupertinu. Prijenos će biti dostupan putem aplikacije Apple Developer aplikacije, službene web stranice i YouTube kanala, kao i na platformi Bilibili za korisnike u Kini.