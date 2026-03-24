Apple najavio veliku softverašku konferenciju, poznat i službeni datum

Već poznata Appleova konferencija za softver ove će se godine održati u lipnju, a centralni fokus mogla bi biti, među ostalim, posrnula asistentica Siri
Apple je objavio da će se ovogodišnja Worldwide Developers Conference (WWDC) održati od 8. do 12. lipnja. Očekuje se da će izvršni direktor Tim Cook održati uvodno predavanje 8. lipnja, najvjerojatnije u 18:00 sati.
Konferencija će se većinom odvijati online i bit će besplatna za sudjelovanje, dok će manji broj developera, studenata i medija imati priliku prisustvovati uživo u Apple Parku u Cupertinu. Prijenos će biti dostupan putem aplikacije Apple Developer aplikacije, službene web stranice i YouTube kanala, kao i na platformi Bilibili za korisnike u Kini.
WWDC je tradicionalno usmjeren na softver, a očekuje se predstavljanje novih verzija operativnih sustava, uključujući iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, visionOS 27 i watchOS 27. Prema dostupnim informacijama, ovogodišnje izdanje moglo bi biti manje spektakularno u odnosu na prethodne, kako navodi novinar Mark Gurman.
Glasine sugeriraju da bi iOS 27 mogao donijeti poboljšanja sustava Apple Intelligence, kao i dugo očekivano unapređenje asistenta Siri. Također se spominju nove funkcionalnosti poput podijeljenog prikaza za multitasking, redizajnirane aplikacije za zdravlje i unaprijeđenog sustava upravljanja baterijom na iPhone uređajima.
Više detalja očekuje se tijekom same konferencije, koja ostaje jedan od ključnih događaja za Appleov softverski ekosustav, zaključuje Engadget.