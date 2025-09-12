Sony lansirao PlayStation Family, novu aplikaciju za roditeljski nadzor

Sony uvodi novu aplikaciju za iOS i Android namijenjenu roditeljima, točnije roditeljskoj kontroli. PlayStation Family dizajniran je kako bi jasnije prikazao vrijeme koje djeca provode pred PlayStationom 5 i PlayStationom 4.

Premda je opcija roditeljskog nadzora već prisutna u sklopu sistemskog softvera, aplikacija je definitivno praktičnija opcija po pitanju upravljanja postavkama i komunikacijom s djecom.