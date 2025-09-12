Sony lansirao PlayStation Family, novu aplikaciju za roditeljski nadzor

PlayStation Family, nova aplikacija namjenjena roditeljima, dostupna je za Android i iOS uređaje, a omogućuje lakši pristup svemu; od statistike igranja, dozvoljenog vremena pred ekranom i dodavanja 'dodatnih sati', do kontrole potrošnje i postavki privatnosti
Sony uvodi novu aplikaciju za iOS i Android namijenjenu roditeljima, točnije roditeljskoj kontroli. PlayStation Family dizajniran je kako bi jasnije prikazao vrijeme koje djeca provode pred PlayStationom 5 i PlayStationom 4.
Premda je opcija roditeljskog nadzora već prisutna u sklopu sistemskog softvera, aplikacija je definitivno praktičnija opcija po pitanju upravljanja postavkama i komunikacijom s djecom.
Prema službenoj objavi na blogu, aplikacija nudi niz novih značajki; roditelji mogu dobiti detaljno izvješće o aktivnosti, pratiti koje igre igraju njihova djeca, koliko vremena provode igrajući se te odobriti zahtjeve za dodatno igranje.
Aplikacija također uključuje vodič za jednostavno otvaranje dječjih računa, mogućnost upravljanja potrošnjom u PlayStation Storeu, kao i alate za prilagodbu postavki privatnosti.
Nova aplikacija svrstava PlayStation uz bok konkurenciji. Nintendo i Microsoft već nude vlastite aplikacije roditeljskog nadzora za Switch i Xbox konzole koje roditeljima omogućuju praćenje i ograničavanje vremena igranja na sličan način, piše Verge.
Sony ističe kako će aplikacija roditeljima pružiti veću fleksibilnost i mir, dok će djeci omogućiti zdraviju ravnotežu između igranja i drugih aktivnosti.