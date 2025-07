Sony tuži Tencent zbog kopiranja igre s robotskim dinosaurima

U tužbi se detaljno opisuju načini na koje nova igra navodno nezakonito preuzima ključne elemente iz Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West i Lego Horizon Adventures. Sony navodi da je tu riječ o gotovo identičnom osnovnom konceptu - postapokaliptičnom svijetu u kojem ljudska plemena koegzistiraju s robotiziranim životinjama . Uz to, vizuali likova, mehaničkih stvorenja i prirodnih krajolika u Light of Motiram zapanjujuće podsjeća na Sonyjev stil. Čak je i način na koji Tencent prezentira igru na internetu navodno kopija Sonyjevih marketinških materijala .

Najzanimljiviji i vjerojatno najštetniji dio tužbe odnosi se na tvrdnju da je Tencent prije same najave Light of Motiram pokušao legalno licencirati intelektualno vlasništvo Horizon. Prema Sonyju, Tencent je predložio razvoj vlastite Horizon igre u suradnji sa Sony Interactive Entertainmentom (SIE), naglašavajući 'istočnjačku estetiku', elemente preživljavanja, izradu predmeta, pripitomljavanje stvorenja i igru za više igrača. Sony je taj prijedlog odbio, no Tencent je kasnije svejedno najavio Light of Motiram, koristeći upravo one ideje koje su bile predstavljene u odbijenom prijedlogu.

Zbog potencijalne štete i moguće konfuzije kod kupaca, Sony od suda traži zabranu daljnjeg razvoja i distribucije igre, kao i financijsku odštetu te uništavanje svih materijala povezanih s Light of Motiram. Loptica je sada na Tencentu da dokaže kako njihova igra nije plagijat - zadatak koji, sudeći prema optužbama, neće biti nimalo jednostavan.