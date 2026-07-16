Samsung istražuje zašto neki Galaxy S26 Ultra zasloni dobivaju crvenkastu nijansu

Problem je poznat, no uzroci još nisu. Samsung naglašava da će objaviti detaljnije informacije nakon što u cijelosti razotkriju tajnu 'crvenog pravokutnika' na nekim premijskim modelima
Samsung istražuje probleme sa zaslonima na nekim uređajima Galaxy S26 Ultra nakon što su korisnici počeli prijavljivati neobičnu promjenu boja. Vlasnici telefona objavili su fotografije na kojima se na središnjem dijelu zaslona vidi crvenkasta ili ružičasta mrlja, često u obliku pravokutnika.
Još nije poznato koliko je uređaja pogođeno ovim problemom. Neki korisnici tvrde da se kvar pojavio ubrzo nakon izlaska telefona, dok drugi navode da se crvena nijansa pojavila tek nakon nekoliko mjeseci korištenja. Pojedini kupci tvrde da su isti problem primijetili i na izložbenim modelima u trgovinama. Samsung je potvrdio da problem stvarno postoji i da ga firma istražuje, no tvrtka zasad ne zna točan uzrok. Korejskom portalu Newsway kompanija je izjavila da interno analizira slučaj kako bi utvrdila zbog čega dolazi do promjene boje.
Mogući uzroci problema
Jedna od mogućnosti koju korisnici spominju povezana je sa značajkom Privacy Display, tehnologijom koja je trenutno dostupna samo na Galaxyju S26 Ultra. Ta funkcija smanjuje vidljivost sadržaja osobama koje gledaju zaslon iz kuta, čime štiti privatnost korisnika. Iako je značajka dobro prihvaćena zbog učinkovitog sprječavanja pogleda sa strane, neki korisnici ranije su prijavljivali neugodu pri korištenju uređaja, uključujući naprezanje očiju, glavobolje, mučninu i vrtoglavicu.
Druga mogućnost je da se radi o obliku zadržavanja slike odnosno 'burn-in' efektu, ili o utjecaju vanjskih čimbenika poput temperature, vlage ili drugih uvjeta korištenja. Za sada nema potvrde nijedne od tih teorija. Samsung nije objavio službeni popravak ni preporuku za korisnike, a uzrok bi trebao biti poznat tek nakon završetka interne istrage. Tvrtka bi trebala objaviti dodatne informacije ako utvrdi da je riječ o širem hardverskom problemu, piše Engadget.