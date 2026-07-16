Samsung istražuje zašto neki Galaxy S26 Ultra zasloni dobivaju crvenkastu nijansu

Samsung istražuje probleme sa zaslonima na nekim uređajima Galaxy S26 Ultra nakon što su korisnici počeli prijavljivati neobičnu promjenu boja. Vlasnici telefona objavili su fotografije na kojima se na središnjem dijelu zaslona vidi crvenkasta ili ružičasta mrlja, često u obliku pravokutnika.

Još nije poznato koliko je uređaja pogođeno ovim problemom. Neki korisnici tvrde da se kvar pojavio ubrzo nakon izlaska telefona, dok drugi navode da se crvena nijansa pojavila tek nakon nekoliko mjeseci korištenja. Pojedini kupci tvrde da su isti problem primijetili i na izložbenim modelima u trgovinama. Samsung je potvrdio da problem stvarno postoji i da ga firma istražuje, no tvrtka zasad ne zna točan uzrok. Korejskom portalu Newsway kompanija je izjavila da interno analizira slučaj kako bi utvrdila zbog čega dolazi do promjene boje.