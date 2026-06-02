NASA o meteoru koji je eksplodirao iznad SAD-a: 'Bio je težak poput slona'

Zbog snažnog trenja meteor se počeo raspadati na visini od oko 50 kilometara iznad Zemlje, pri čemu je probio zvučni zid i izazvao snažan prasak te podrhtavanje koje su osjetili brojni stanovnici. Dijelovi meteora pali su u područje Cape Coda u američkoj saveznoj državi Massachusetts.

Meteor je u Zemljinu atmosferu ušao u subotu poslijepodne iznad područja Nove Engleske. Prema podacima NASA-e, bio je promjera oko 1,6 metara, ali se kroz atmosferu kretao brzinom od gotovo 67.000 kilometara na sat.

Američka Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) uspjela je satelitski snimiti prolazak meteora kroz atmosferu neposredno prije raspadanja, piše Live Science. Iako nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete, stanovnici više saveznih država prijavili su snažnu eksploziju i podrhtavanje zgrada oko 14 sati po lokalnom vremenu. Mnogi su isprva mislili da je riječ o potresu ili eksploziji.

NASA procjenjuje da je meteor prije raspadanja imao masu od oko 5,6 tona. Iz agencije ističu kako su takvi mali meteori vrlo teško uočljivi dok se nalaze u svemiru, no ujedno naglašavaju da uglavnom ne predstavljaju ozbiljnu opasnost jer većina izgori ili se raspadne tijekom prolaska kroz atmosferu.

Znatno veću prijetnju predstavljaju veliki asteroidi blizu Zemlje promjera većeg od 140 metara, koje stručnjaci ponekad nazivaju i 'ubojicama gradova'. Takva svemirska tijela mogla bi preživjeti prolazak kroz atmosferu i izazvati veliku štetu ako bi pala na naseljeno područje.

NASA trenutno prati više od 40.000 većih asteroida u blizini Zemlje, dok stručnjaci procjenjuju da ih nekoliko tisuća još nije otkriveno. Očekuje se da bi nova generacija sustava za praćenje asteroida tijekom idućeg desetljeća mogla unaprijediti njihovo otkrivanje i nadzor.