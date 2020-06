Sjećate li se prvih videa na YouTubeu? U 15 godina stalo je svašta, a ovo su neki od najzanimljivijih trenutaka

U zadnjih desetljeće i po YouTube je prošao kroz brojne promjene i burna razdoblja. Donosimo pregled ključnih trenutaka u razvoju diva među internetskim video servisima

Prije 15 godina nije bilo pametnih telefona, Facebook je bio tek godinu dana star, a na internet se spajalo dial-up vezom koja je danas nezamislivo spora. To nije obeshrabrilo osnivače YouTubea koji su u to vrijeme počeli poticati ljude da objavljuju sami sebe sloganom Broadcast Yourself. Osamnaest mjeseci kasnije taj je startup preuzeo Google za 1,65 milijardi dolara, što je tada bila jedna od najvećih tehnoloških akvizicija ikad.

Suosnivači i većina ranih zaposlenika otišla je baviti se nečim drugim, odnoseći sa sobom uspomene na dane kad su se borili održati web poslužitelje u pogonu dok je opterećenje prometom raslo, radeći u malom prostoru iznad lokalne pizzerije koji je vrvio štakorima. Kako su brzo trošili novac nastojeći zadovoljiti rastuću potražnju i našli se suočeni s tužbama diskografske industrije zbog kršenja autorskih i drugih prava. Kako su postali predmetom natjecanja dvije velike tehnološke tvrtke koje je okončano sastankom u tri ujutro na parkirališu. U tim ranim danima bili su više okrenuti kreativnosti i zajednici nego slavi ili novcu. I nisu ni slutili u kakvog će diva web odredište na čijem su razvoju radili izrasti. YouTube je danas kralj videa online, s više od dvije milijarde korisnika mjesečno koji gledaju stotine milijuna sati sadržaja svaki dan. Pogledajte pregled ključnih trenutaka u povijesti YouTubea. Kraj 2004. godine Tri rana zaposlenika startupa za e-plaćanje PayPal - Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim - počeli su se poigravati idejom razvoja web odredišta na kojem bi korisnici mogli postavljati vlastite video zapise kao profile u sklopu servisa za spajanje usamljenih srca. Radili su u Hurleyevoj garaži u Menlo Parku u Kaliforniji. Veljača 2005. Na Valentinovo Hurley, kao glavni izvršni direktor, registrira zaštitni znak, logotip i domenu za YouTube. Web odredište je u pogonu, ali je dostupno tek malom broju korisnika i ne uspijeva privući veće zanimanje kao servis za spojeve. Zbog toga su suosnivači platili 20 američkih dolara ženama kako bi postavile prve profile. No, zato drugi počinju postavljati raznorazne druge video sadržaje. Travanj 2005. Shvativši kako njihova izvorna ideja neće zaživjeti, suosnivači mijenjaju plan: YouTube postaje platforma za besplatno postavljanje video zapisa na kojoj svaki od videa ima zasebnu poveznicu. Kako su do toga došli i danas je predmetom spora. Karim je tvrdio kako su ih nadahnula dva događanja: nezgoda s garderobom pjevačice Janet Jackson tijekom Super Bowla 2004. i katastrofalni cunami u Indijskom oceanu krajem te godine.

Chen i Hurley su, pak, inzistirali kako je do ideje o novom smjeru za YouTube došlo tijekom tuluma. Chen je kasnije to demantirao, rekavši kako je priča smišljena uz pomoć agencije za odnose s javnošću ne bi li se ušminkala rana povijest YouTubea. Tijekom istog mjeseca, dok je YouTube bio u fazi za javnost zatvorenog beta izdanja, na njega je postavljen prvi video, nazvan Me at the Zoo. Trajanja tek 18 sekundi, prikazuje Karima kako stoji ispred slonova u zoološkom vrtu u San Diegu i priča o njihovim surlama.

Svibanj 2005. Objavljeno je prvo javno beta izdanje YouTubea. Dizajn se značajno promijenio od tih ranih dana. Zadnje osvježenje izgleda YouTubea bilo je u studenom 2019. godine. Rujan 2005. Tvrtka za ulaganje Sequoia Capital investirala je 3,5 milijuna američkih dolara u YouTube. Roelof Botha, jedan od partnera u toj tvrtci, radio je u PayPalu sa suosnivačima i upoznao se podrobnije s YouTubeom kad je na njega podignuo stare video zapise s vjenčanja i medenog mjeseca. Listopad 2005. YouTube je po prvi put dobio video s milijun pregleda - viralni oglas za tvrtku Nike s brazilskim nogometašom Ronaldinhom.

Prosinac 2005. YouTube službeno izlazi iz beta faze razvoja i postaje dostupan javnosti. U tom trenutku ima osam milijuna pregleda dnevno. Veljača 2006. Nakon što su video isječci iz skeča Lazy Sunday emitiranih u sklopu emisije Saturday Night Live privukli milijune gledatelja na YouTube medijska kuća NBC zatražila je njihovo uklanjanje. To je dovelo do nastanka programa Content Verification, pokrenutog u listopadu 2007. godine, kako bi se lakše prepoznalo video zapise koji krše autorska i druga prava te lakše ih uklonilo. Travanj 2006. Na YouTubeu se pojavio video u kojem dva dječaka u Kini pjevaju na playback uz glazbenu podlogu skupine Backstreet Boys. Susan Wojcicki - tada Googleova direktorica za akvizicije - kasnije je rekla kako ju je upravo ovaj video potaknuo na preuzimanje te tvrtke.

Tijekom istog mjeseca Sequoia Capital i tvrtka Artis Capital Management uložile su još osam milijuna američkih dolara u YouTube. To im se i te kako isplatilo nakon što je tu tvrtku preuzeo Google. Lipanj 2006. YouTube i NBC postigli su dogovor oko promocije jesenske programske šeme te TV mreže na novoj platformi za video online. Bio je to prvi veliki korak tradicionalnih medijskih kuća prema digitalnom dobu i prvo veliko partnerstvo te vrste za YouTube. Listopad 2006. Iz okršaja s Yahooom Google izlazi kao pobjednik i preuzima YouTube za 1,65 milijardi američkih dolara, što suosnivačima donosi blizu 400 milijuna dolara svakom. YouTube seli sjedište u San Bruno u Kaliforniji. Svibanj 2007. Video u kojem beba Charlie gricka bratov prst i potom se smješka postaje jedna od prvih viralnih senzacija na YouTubeu. Roditelji su puno kasnije objavili kako im je donio više od milijun dolara prihoda.

Srpanj 2007. U mjesecu kad je Apple predstavio prvi iPhone YouTube je lansirao svoje web odredište namijenjeno mobitelima. Hurley, tada glavni izvršni direktor YouTubea, predvidio je kako će mobiteli postati ogromno tržište. Tijekom istog mjeseca udružili su snage s CNN-om kako bi za sučeljavanja tijekom predsjedničkih izbora 2008. godine osigurali pitanja javnosti u video formatu. Sedam od 16 predsjedničkih kandidata najavilo je svoju kampanju putem YouTubea. Kolovoz 2007. Google je postavio prve oglase u video zapise na YouTubeu. Za to su koristili tada novi format koji je prikazivao oglase u sklopu videa umjesto prije njega i koje je moguće ugasiti klikom nakon nekoliko sekundi. Prosinac 2007. Predstavljen je program za partnere, osmišljen kako bi se privuklo tvorce sadržaja i omogućila im se zarada podjelom prihoda od oglašavanja. Bio je to početak ere youtubera. Rujan 2008. Viralni hit Evolution of Dance postao je prvi video na YouTubeu s više od sto milijuna pregleda, a njegovog tvorca Judsona Laipplyja pretvorio u jednog od prvih slavnih youtubera.

Studeni 2008. Ponuda oglasa proširena je sponzoriranim video zapisima i oglasima koje se prikazuje prije videa. Potonji su se pojavili usprkos višegodišnjem otporu u YouTubeu jer je pritisak oglašivača postao prevelik. Travanj 2009. Tada 15-godišnji Justin Bieber imao je premijeru na YouTubeu. Njegov video Baby iz 2010. i danas je među najomraženijim na YouTubeu. Tijekom istog mjeseca YouTube postiže dogovor s tvrtkom Vivendi, s kojom pokreće novi glazbeni servis Vevo kako bi udovoljio zahtjevima i prigovorima diskografskih kuća oko piratiziranja sadržaja i nepravednih uvjeta licenciranja. Listopad 2009. YouTube je premašio milijardu pregleda dnevno. U to vrijeme više od 20 sati videa stiže na YouTube svake minute. Travanj 2010. Felix Kjellberg otvara kanal na YouTubeu pod imenom PewDiePie. Isprva je komentirao video igre, da bi se kasnije počeo baviti vlogovima i internetskim memovima. Od tada je skupio više od sto milijuna pretplatnika, po čemu je jedan od najjačih samostalnih tvoraca sadržaja na YouTubeu danas.

Listopad 2010.

Kolumnist i aktivist Dan Savage je na YouTubeu pokrenuo kampanju It Gets Better, osmišljenu kako bi ohrabrila LGBTQ tinejdžere izložene maltretiranju i izopćavanju zbog njihovog seksualnog opredjeljenja. Kampanja je postala viralnom, uključio se čak i predsjednik SAD-a Barack Obama.

U tom mjesecu Hurley prestaje biti prvim čovjekom Youtubea. Na njegovo mjesto dolazi Salar Kamangar, koji je navodno već dvije godine de facto vodio tu tvrtku.

Prosinac 2010.

Pojavljuju se oglasi u formatu TrueView, koje je moguće preskočiti nakon pet sekundi.

Travanj 2011.

Pokrenut je YouTube Live za prijenos sadržaja uživo kao što su koncerti, kraljevska vjenčanja, Olimpijske igre...

Proljeće 2011.

YouTube igra jednu od ključnih uloga u nizu antivladinih prosvjeda nazvanom Arapsko proljeće, tako što omogućava dijeljenje poruka o slobodi i demokraciji, kao i video zapisa u kojima se kritizira vlast.

Svibanj 2011.

Nakon što su to napravili potiho s nezavisnim filmovima godinu dana ranije, YouTube pokreće servis za najam filmova i TV serija koje je moguće izravno streamati.

Listopad 2011.

YouTube ulaže sto milijuna USD u prvi niz originalnih kanala kako bi potaknuo stvaranje ekskluzivno dostupnog sadržaja. Pritom su se udružili s etabliranim brendovima te poznatim i slavnim osobama, što nije dobro sjelo zajednici kreatora.

Prosinac 2012.

Viralni video Gangnam Style postaje prvi video na YouTubeu s milijardu pregleda, samo pet mjeseci nakon što je objavljen. Kasnije je 'pokidao' YouTubeov brojač pregleda, a i danas je jedan do video zapisa s najvećim brojem pregleda na YouTube.



Siječanj 2013. YouTube otvara studije namijenjene kreatorima sadržaja u Los Angelesu, Tokiju, Londonu, New Yorku Sao Paulu. Veljača 2014. Susan Wojcicki postaje nova glavna izvršna direktorica YouTubea. Na toj poziciji je i danas. Veljača 2015. Nakon ogromnog porasta količine sadržaja namijenjenog djeci Google pokreće izdanje YouTubea bolje prilagođeno obiteljskom korištenju, nazvano YouTube Kids. Trenutno ima više od osam milijuna korisnika tjedno. Kolovoz 2015. Pokrenut je YouTube Gaming, servis za streaming igara uživo koji omogućava interakciju s gledateljima, također uživo. Listopad 2015. Predstavljen je YouTube Red, servis uz pretplatu koji omogućava pregled sadržaja i streaming glazbe bez oglasa, a nuid i eksluzivne sadržaje. Tri godine kasnije preimenovan je u YouTube Premium, a iz njega je ponikao i zaseban servis YouTube Music. Siječanj 2016. Video za Adelinu pjesmu Hello postavio je rekord nakon što je trebalo samo 88 dana kako bi došao do milijarde pregleda.

Kolovoz 2016. YouTube počinje slati obavijesti tvorcima sadržaja kad njihov video više neće ostvarivati prihode zbog toga što nije u skladu sa smjernicama po kojima je prikladan za oglašivače. Iako su te smjernice na snazi još od 2012. godine kreatori tek sad počinju ozbiljnije osjećati njihov utjecaj. YouTube je na udaru kritika zbog toga što se ovaj potez doživljava kao oblik cenzure. Veljača 2017. Otkriveno je kako je PewDiePie, najveća zvijezda YouTubea, u devet objavljenih videa posegnuo za antisemtskim šalama i nacističkom ikonografijom. YouTube i Disney prekidaju suradnju s njime, a biva i izbačen iz elitnog dijela oglašivačkog programa na YouTubeu. Ožujak 2017. Velike tvrtke i organizacije u SAD-u i drugim dijelovima svijeta - među kojima su AT&T, Johnson & Johnson i Britanska vlada - masovno povlače oglase s YouTubea nakon što su novinari otkrili kako se njihovi oglasi pojavljuju uz video zapise ekstremističkih i uvredljivih sadržaja. Bojkot je tvrtku koštao 750 milijuna USD. Travanj 2017. YouTube uvodi prvu od dvije velike promjene u algoritimima koje koristi. Postavljena su stroža ograničenja na oglase, a kasnije su stigle i promjene u programu za partnere kako bi se postrožili zahtjevi koje je potrebno zadovoljiti kako bi bilo moguće pokrenuti komercijalni kanal. U kombinaciji s već spomenutim bojkotom to je dovelo do prve adpokalipse, kako su tvorci sadržaja nazvali ogroman pad prihoda. Pomalo u sjeni tih događanja na nekoliko je tržišta pokrenut je YouTube TV, servis za streaming online na zahtjev.