Još jedan milijarder uskoro bi mogao zaroniti do Titanica

S njim u Titanu su bile još četiri nesretne žrtve, uključujući pakistanskog poslovnog čovjeka Shahzadu Dawooda (opisanog kao milijardera) i njegovog sina tinejdžera.

Prije dvije godine Stockton Rush poginuo je dok je upravljao svojom eksperimentalnom podmornicom prema mjestu na kojem leži olupina Titanica.

Rushova tvrtka Oceangate zarađivala je udvarajući se bogatim klijentima i vodeći ih na izlete do podmorskog nalazišta, ali sve je završilo nesretnom implozijom.

To, čini se, nije odvratilo još jednog milijardera koji želi posjetiti duboke, mračne dubine gdje se nalazi stoljetni avatar tehnološke oholosti.

Naime, New York Post citira neimenovani izvor, koji tvrdi kako se netko sprema do Titanica za nekoliko tjedana. Riječ je o osobi poznatoj širokoj javnosti, koja je spremna platiti deset milijuna američkih dolara za taj pothvat.

Prije nešto više od godinu dana BBC je pisao kako je naftni i nekretninski milijarder Larry Connor namjeravao posjetiti olupinu Titanica.

Za razliku od Stocktona, Connor je rekao kako mu ne pada na pamet zaroniti na lokaciju Titanica prije nego što podmornica koju namjerava koristiti dobije puni službeni certifikat.

Riječ je o Triton 4KM/2 Abyssal Exploreru tvrtke Triton, podmornici koja pomalo podsjeća na aparat za kavu. Trebala bi biti korištena edukaciju i unapređenje oceanskih istraživanja. Tvrtka koja ih proizvodi zasad ne nudi privatna putovanja u njima.

Ranije ove godine objavljeno je kako 'donator s dubokim džepom' financira DEEP, projekt s ciljem stvaranja trajnog ljudskog naselja u oceanu, piše Gizmodo.