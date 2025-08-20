Znanstvenici otkrili neobičnu poveznicu između maratonskog trčanja i - raka

Neki od najizdržljivijih sportaša ljudi na svijetu mogli bi se suočiti s neočekivanim zdravstvenim rizikom. Novo istraživanje provedeno u SAD-u otkriva moguću poveznicu između trčanja maratona i kolorektalnog karcinoma.

Onkolozi s Inova Schar Cancer Institutea u Virginiji ispitali su debela crijeva mlađih osoba koje su istrčale više maratonskih utrka. Utvrdili su da ti trkači imaju znatno veću učestalost adenoma, polipa koji mogu biti preteča raka, nego što bi se očekivalo u njihovoj životnoj dobi. Iako su rezultati preliminarni i zahtijevaju dodatne potvrde, ukazuju na potencijalnu povezanost ekstremne tjelesne aktivnosti i povećanog rizika od kolorektalnog karcinoma.

'Ovo nam govori da postoji signal koji vrijedi istražiti,' rekao je gastroenterolog David Lieberman s Oregonskog sveučilišta za znanost i zdravlje New York Timesu. 'Ne bismo očekivali ovako visoke stope visokorizičnih adenoma u ovoj dobnoj skupini.'

Neočekivan trend

Glavni istraživač Timothy Cannon odlučio je pokrenuti studiju nakon što je liječio troje mladih pacijenata oboljelih od raka debelog crijeva, a svi su redovito trčali ultramaratone (utrke dulje od 42 km). Svi pacijenti bili su u vrhunskoj formi i znatno mlađi od prosječnog oboljelog - najstariji je imao 40 godina.

Tako je 2022. započeto istraživanje u koje su uključeni sportaši koji su istrčali barem dva ultramaratona ili pet maratona. Nitko od njih nije imao obiteljsku povijest raka debelog crijeva ili druge poznate čimbenike rizika. U konačnici je 100 sportaša u dobi između 35 i 50 godina pristalo na kolonoskopiju.