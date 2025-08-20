Znanstvenici otkrili neobičnu poveznicu između maratonskog trčanja i - raka

Testirana skupina, ljudi do 40 godina starosti koji trče ultramaratone, imala je veću šansu oboljenja od raka crijeva
Neki od najizdržljivijih sportaša ljudi na svijetu mogli bi se suočiti s neočekivanim zdravstvenim rizikom. Novo istraživanje provedeno u SAD-u otkriva moguću poveznicu između trčanja maratona i kolorektalnog karcinoma.
Onkolozi s Inova Schar Cancer Institutea u Virginiji ispitali su debela crijeva mlađih osoba koje su istrčale više maratonskih utrka. Utvrdili su da ti trkači imaju znatno veću učestalost adenoma, polipa koji mogu biti preteča raka, nego što bi se očekivalo u njihovoj životnoj dobi. Iako su rezultati preliminarni i zahtijevaju dodatne potvrde, ukazuju na potencijalnu povezanost ekstremne tjelesne aktivnosti i povećanog rizika od kolorektalnog karcinoma.
'Ovo nam govori da postoji signal koji vrijedi istražiti,' rekao je gastroenterolog David Lieberman s Oregonskog sveučilišta za znanost i zdravlje New York Timesu. 'Ne bismo očekivali ovako visoke stope visokorizičnih adenoma u ovoj dobnoj skupini.'
Neočekivan trend
Glavni istraživač Timothy Cannon odlučio je pokrenuti studiju nakon što je liječio troje mladih pacijenata oboljelih od raka debelog crijeva, a svi su redovito trčali ultramaratone (utrke dulje od 42 km). Svi pacijenti bili su u vrhunskoj formi i znatno mlađi od prosječnog oboljelog - najstariji je imao 40 godina.
Tako je 2022. započeto istraživanje u koje su uključeni sportaši koji su istrčali barem dva ultramaratona ili pet maratona. Nitko od njih nije imao obiteljsku povijest raka debelog crijeva ili druge poznate čimbenike rizika. U konačnici je 100 sportaša u dobi između 35 i 50 godina pristalo na kolonoskopiju.
Liječnici su tražili napredne adenome, polipe koji, iako benigni, nose značajno veću vjerojatnost da će postati zloćudni. Kada su njihove rezultate usporedili s povijesnim podacima, zabilježili su iznenađujuću razliku.
Kod osoba u četrdesetima koje imaju prosječan rizik, očekuje se da će oko 1,2 posto imati takve adenome. Među trkačima u istraživanju, čak ih je 15 posto imalo napredne adenome, dok je gotovo polovica imala polipe.
'Vrijedi razmotriti prilagođene strategije ranog probira za ovu specifičnu populaciju,' napisali su autori u radu.
Još mnogo otvorenih pitanja
Rezultati su predstavljeni na godišnjoj konferenciji Američkog društva za kliničku onkologiju, ali studija još nije prošla proces znanstvene recenzije. Istraživači naglašavaju da ovo ne dokazuje izravnu uzročno-posljedičnu vezu između trčanja ultramaratona i raka debelog crijeva.
Ako se potvrdi da uzročno postoji veza, ostaje pitanje - zašto. Poznato je da trčanje može uzrokovati probavne smetnje, uključujući prolazna ograničenja dotoka krvi u crijeva, što može oštetiti tkivo. Znanstvenici pretpostavljaju da bi ponavljane epizode ovakvih oštećenja mogle dovesti do kronične upale, a ona je poznat rizični čimbenik za razvoj raka.
Za sada je to samo hipoteza, a buduća istraživanja trebala bi potvrditi nalaze te razjasniti moguće mehanizme i čimbenike rizika.
Ravnoteža koristi i rizika
Unatoč potencijalnom riziku, stručnjaci upozoravaju da ova studija ne bi trebala obeshrabriti ljude od trčanja ili drugih oblika kardio vježbi. Redovita tjelesna aktivnost donosi brojne koristi za zdravlje i dokazano smanjuje rizik za barem osam vrsta karcinoma. Za većinu ljudi dobrobiti tjelovježbe daleko nadmašuju potencijalne rizike, zaključuje Gizmodo.