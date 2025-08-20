Nevolje u raju? Meta iznenada mijenja planove za svoju superinteligenciju

Meta je odlučila podijeliti svoj odjel Meta Superintelligence Labs manje od dva mjeseca nakon što je u lipnju najavila njegovo osnivanje. Prema novom izvješću New York Timesa, odjel će se raspodijeliti na četiri manja tima: jedan će se baviti istraživanjem umjetne inteligencije, drugi infrastrukturom i hardverom, treći razvojem AI proizvoda, a četvrti projektima vezanima uz razvoj umjetne superinteligencije – hipotetskog sustava koji bi mogao nadmašiti ljudsku inteligenciju u svim aspektima.

Iako Meta nije željela komentirati ove navode, jasno je da Mark Zuckerberg i dalje superinteligenciju smatra 'svetim gralom' tehnološkog razvoja, iako mnogi stručnjaci sumnjaju da će takav cilj ikada biti dosegnut.

Reorganizacija i rast troškova

Uz restrukturiranje, unutar Mete se razmatra i potpuno smanjivanje veličine AI odjela, no još nije donesena konačna odluka. Ovakav potez nije neočekivan, budući da je tvrtka ovog ljeta krenula u višemilijardski val zapošljavanja, privlačeći inženjere iz OpenAI-ja, Applea i drugih konkurenata uz višegodišnje ugovore vrijedne milijune dolara.

Financijska direktorica Susan Li na posljednjem pozivu s investitorima istaknula je kako će najveći dio rastućih kapitalnih troškova dolaziti upravo od ulaganja u AI i plaće zaposlenika. Unatoč rastu troškova, dionice Mete su porasle zahvaljujući snažnim rezultatima oglašivačkog poslovanja, za koje tvrtka tvrdi da ih je unaprijedila umjetna inteligencija, piše Gizmodo.

Meta također preispituje svoj dosadašnji stav prema otvorenom kodu. Tvrtka razmatra licenciranje zatvorenih AI modela ili nadogradnju na već postojeće open-source modele, čime se udaljava od ranije filozofije 'otvorenog puta razvoja umjetne inteligencije'.