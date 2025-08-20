James Webb otkrio novi mjesec koji kruži oko Urana

Svemirski teleskop James Webb (JWST) otkrio je prethodno nepoznati mjesec koji kruži oko Urana. Otkriće od 2. veljače ove godine povećava broj poznatih prirodnih Uranovih satelita na 29.

Nije čudno što ga sve dosad nismo primijetili jer se procjenjuje kako je širok tek nešto manje od deset kilometara. Nalazi se oko 56 tisuća kilometara od središta Urana i kruži oko ekvatorijalne ravnine planeta. Ima gotovo kružnu orbitu, što sugerira kako je mogao nastati blizu svoje trenutne lokacije.

Novotkriveni mjesec bit će pridodan katalogu s 13 drugih malih mjeseca u Uranovoj orbiti. Planet također ima pet glavnih mjeseca (Miranda, Ariel, Umbriel, Titania i Oberon) i 10 nepravilnih. Neće dobiti ime dok ga ne odobri Međunarodna astronomska unija (IAU).

Detektirao ga je tim predvođen istraživačkim institutom Southwest pomoću 10 slika s dugom ekspozicijom od 40 minuta koje je snimila Webbova kamera u bliskom infracrvenom području (NIRCam).

Nijedan drugi planet nema toliko malih unutarnjih mjeseca kao Uran, a njihovi složeni međusobni odnosi s prstenovima ukazuju na kaotičnu povijest koja briše granicu između sustava prstenova i sustava mjeseca, piše Engadget.