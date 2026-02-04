Siječanj za pamćenje: Europa dobila pet novih jednoroga u ključnim tech sektorima

Siječanj se pokazao iznimno plodnim mjesecom za europsku tehnološku scenu – čak pet startupova povezanih s Europom dosegnulo je status jednoroga, odnosno tržišnu valuaciju veću od milijardu dolara. Riječ je o tvrtkama iz različitih sektora, od kibernetičke sigurnosti i optimizacije oblaka do obrambenih tehnologija, održivosti i digitalnog obrazovanja

Dio tvrtki formalno je registriran izvan Europe, ali ima europske osnivače ili ključne razvojne timove, što je česta praksa zbog nepostojanja jedinstvene paneuropske korporativne strukture. Također, visoka valuacija ne znači nužno dugoročan poslovni uspjeh, no spremnost investitora na ulaganja pokazuje u kojim sektorima trenutačno vide najveći potencijal rasta, piše TechCrunch.

Belgijski Aikido Security gradi europskog rivala globalnim sigurnosnim gigantima Belgijski startup za kibernetičku sigurnost Aikido Security dosegnuo je valuaciju od milijardu dolara nakon što je prikupio 60 milijuna dolara u investicijskoj rundi serije B. Ulaganje je predvodio DST Global, uz sudjelovanje fondova PSG Equity, Singular i Notion Capital. Tvrtka razvija platformu koja objedinjuje sigurnost kroz cijeli životni ciklus razvoja softvera, a već je koristi više od 100.000 timova diljem svijeta. Prema podacima kompanije, prihodi su joj u protekloj godini porasli pet puta dok je broj korisnika gotovo utrostručen. U objavi povodom ulaska među jednoroge, iz Aikida su naglasili kako žele dokazati da Europa može razviti globalno konkurentne sigurnosne softverske kompanije unatoč dominaciji američkih i izraelskih tvrtki u tom segmentu.

Cast AI, litavski startup s američkom adresom, razvija rješenja za AI infrastrukturu Tvrtka Cast AI, koja razvija alate za optimizaciju cloud infrastrukture, formalno ima sjedište na Floridi, no korijeni su joj u Litvi, gdje joj se nalazi i veliki razvojni ured. Upravo zbog toga sve se češće smatra petim litavskim jednorogom. Vrijednost kompanije premašila je milijardu dolara nakon strateškog ulaganja fonda Pacific Alliance Ventures, a on djeluje unutar južnokorejskog konglomerata Shinsegae Group. Još u travnju 2025. godine Cast AI prikupio je 108 milijuna dolara u seriji C, čime se već tada približio statusu jednoroga. Uz novo financiranje predstavljen je proizvod OMNI Compute for AI, a on korisnicima omogućuje pokretanje većeg broja AI radnih opterećenja uz manji broj grafičkih procesora te ublažavanje regionalnih ograničenja računalnih kapaciteta.

Francuski Harmattan AI brzo postao zvijezda obrambene tehnologije Francuska obrambeno-tehnološka kompanija Harmattan AI osnovana je tek 2024. godine, ali već je dosegnula vrijednost od 1,4 milijarde dolara. U seriji B prikupila je 200 milijuna dolara, a ulaganje je predvodio proizvođač borbenih zrakoplova Dassault Aviation, s kojim je uspostavljeno i strateško partnerstvo. Kompanija razvija autonomne obrambene zrakoplovne sustave, no i prije ključne investicije sklopila je sporazume s francuskim i britanskim ministarstvima obrane te ukrajinskim proizvođačem dronova Skyeton. Rastući interes za autonomne vojne tehnologije potiče razvoj tog sektora u Europi. Njemački Osapiens razvija softver za ESG i upravljanje lancima opskrbe Njemačka softverska tvrtka Osapiens, specijalizirana za ESG rješenja, prikupila je 100 milijuna dolara u seriji C, a predvodio ju je investicijski fond Decarbonization Partners, projekt BlackRocka i Temaseka. Time je vrijednost kompanije procijenjena na više od 1,1 milijarde dolara. Osnovan 2018. godine u Mannheimu, Osapiens danas ima više od 2400 klijenata diljem svijeta, uključujući multinacionalne kompanije koje koriste njegove alate za izvještavanje o održivosti, usklađenost s regulatornim zahtjevima i upravljanje rizicima u lancima opskrbe.