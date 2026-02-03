Službeno je: Španjolska će zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina

'Ne želimo samo potvrdne okvire, nego stvarne prepreke koje funkcioniraju', rekao je Sánchez, dodajući da će se Španjolska pridružiti Francuskoj i još četirima europskim državama u zajedničkoj inicijativi za koordiniranu regulaciju digitalnih platformi.

Španjolska vlada planira obvezati društvene mreže na uvođenje učinkovitih sustava provjere dobi, naglašavajući kako se ne smije raditi samo o formalnim potvrdama.

Sánchez je društvene mreže opisao kao 'digitalni Divlji zapad' , istaknuvši kako su djeca izložena prostoru koji nije prilagođen njihovoj dobi, piše Financial Times . 'Danas su naša djeca izložena prostoru kojim nikada nisu trebala upravljati sama. To je prostor ovisnosti, zlostavljanja, pornografije, manipulacije i nasilja. To više nećemo tolerirati. Zaštitit ćemo ih', poručio je španjolski premijer.

Francuska i Australija već predvode regulaciju

Francuska prednjači u europskim pokušajima ograničavanja pristupa društvenim mrežama djeci. Predsjednik Emmanuel Macron najavio je da želi zabranu za korisnike mlađe od 16 godina i obveznu provjeru dobi do početka nove školske godine u rujnu. 'Mozgovi naše djece nisu na prodaju', poručio je Macron u nedavnoj video poruci.

Australija je pak lani u prosincu postala prva država u svijetu koja je zabranila otvaranje korisničkih računa mlađima od 16 godina na deset društvenih aplikacija koje vlasti smatraju potencijalno štetnima. Platforme su počele provoditi provjeru dobi, ali su pritom osporavale razloge i način provedbe zakona.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen prošle je godine poručila kako Bruxelles pažljivo prati australski model kako bi procijenio moguće europske mjere, naglasivši da bi 'djecu trebali odgajati roditelji, a ne algoritmi'.

Moguća kaznena odgovornost platformi

Sánchez je najavio i dodatne mjere usmjerene na društvene mreže. Španjolska vlada želi uvesti kaznenu odgovornost za uprave platformi ako se na njihovim servisima krši zakon. Planira se i kriminalizirati manipulacija algoritmima koja potiče širenje ilegalnog sadržaja.

Za provedbu tih mjera bit će potrebne izmjene zakona, a vlada još nije precizirala hoće li za zabranu društvenih mreža maloljetnicima također biti potrebne zakonodavne promjene. Sánchez se pritom suočava s političkim izazovima jer za velike reforme mora osigurati podršku razjedinjenih koalicijskih partnera u parlamentu.

Španjolski premijer oštro je kritizirao velike tehnološke tvrtke, uključujući vlasnike TikToka (ByteDance) i Instagrama (meta), tvrdeći da imaju golem društveni utjecaj. Posebno je prozvao vlasnika platforme X Elona Muska, kritizirajući ga zbog dijeljenja objava koje napadaju španjolsku odluku o legalizaciji statusa oko 500.000 neregistriranih migranata.

Većina društvenih mreža formalno postavlja minimalnu dob korisnika na 13 godina, no provjera se u praksi često svodi na samostalno upisivanje godine rođenja, bez ozbiljnijih kontrolnih mehanizama.