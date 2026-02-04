Šef LinkedIna o novoj eri: Može li 15 ljudi uz pomoć AI-a nadmašiti tvrtku od 150 zaposlenih?

Ako je vjerovati suosnivaču LinkedIna Reidu Hoffmanu, ulazimo u doba mikro timova. On je, naime, uvjeren kako se '15 ljudi s umjetnom inteligencijom može se natjecati sa 150 bez nje.

'Umjetna inteligencija temeljno mijenja ono što mali timovi mogu postići. Mali timovi imaju jasniji zajednički kontekst, nešto što velike organizacije ne mogu replicirati. Umjetna inteligencija to pojačava jer možete izgraditi sustave koji bilježe i ističu obrasce u tom zajedničkom kontekstu', napisao je Hoffman na LinkedInu.