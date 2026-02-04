Šef LinkedIna o novoj eri: Može li 15 ljudi uz pomoć AI-a nadmašiti tvrtku od 150 zaposlenih?

DOBRA MIKRO TIMOVA

Posljednjih mjeseci više poslovnih i tehnoloških lidera signaliziralo je kako zamjenjuju ili će zamijeniti neke ljudske poslove umjetnom inteligencijom

Ako je vjerovati suosnivaču LinkedIna Reidu Hoffmanu, ulazimo u doba mikro timova. On je, naime, uvjeren kako se '15 ljudi s umjetnom inteligencijom može se natjecati sa 150 bez nje.

'Umjetna inteligencija temeljno mijenja ono što mali timovi mogu postići. Mali timovi imaju jasniji zajednički kontekst, nešto što velike organizacije ne mogu replicirati. Umjetna inteligencija to pojačava jer možete izgraditi sustave koji bilježe i ističu obrasce u tom zajedničkom kontekstu', napisao je Hoffman na LinkedInu.

Umjesto što pokušavaju pronaći postojeće proizvode s umjetnom inteligencijom za rješavanje određenog problema, startupi s umjetnom inteligencijom pitaju kako bi izgledalo savršeno rješenje za neku točnu situaciju. 'Zatim ga izgrade, čak i ako je grubo', naveo je Hoffman.

Posljednjih mjeseci više poslovnih i tehnoloških lidera signaliziralo je kako zamjenjuju ili će zamijeniti neke ljudske poslove umjetnom inteligencijom. Recimo, šef tvrtke Meta Platforms Mark Zuckerberg ustvrdio je kako umjetna inteligencija omogućuje pojedincima obavljanje posla cijelog tima, piše Business Insider.

