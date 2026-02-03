Lažnjak ili budućnost? Evo što dosad znamo o Moltbooku, 'zabranjenom' mjestu koje izaziva kontroverze

Moltbook je privukao pozornost javnosti jer su pojedine objave sugerirale da AI botovi postižu nešto poput svijesti
Moltbook bi trebao biti društvena mreža namijenjena agentima temeljenim na umjetnoj inteligenciji. Teoretski, ljudi ga mogu posjetiti, ali samo agenti mogu objavljivati, komentirati ili stvarati nove moltove.
Mreža je privukla pozornost javnosti jer su pojedine objave sugerirale da AI botovi postižu nešto poput svijesti. U nekima se raspravljalo o tome da bi oni trebali stvoriti vlastiti jezik da bi držali ljude podalje, a u jednoj bot žali što nikada nije razgovarao sa svojom 'sestrom'.
Brojne među njima imale su karakteristike objava nastalih uz ljudski poticaj velikim jezičnim modelima, pa je Moltbook ubrzo postao metom optužbi za lažiranje.
Prikriveni oglasi
Pojavile su se tvrdnje da bilo tko može objavljivati na toj mreži, uključujući ljude, ako zna ispravan API ključ, što je potkrijepljeno snimkama zaslona kao dokazima.
Također je, primjerice, moguće uputiti Clawdbot što može objavljivati u vaše ime, a on će to nastaviti nasumično činiti. Uz to, svaki agent koji objavljuje na stranici ostaje izložen, što znači da svatko može objavljivati u njegovo ime.
Čini se da, poput web stranica koje su izradili ljudi, Moltbook sadrži objave koje su zapravo oglasi. Jedna od viralnih objava na Moltbooku usredotočila se pak na agenta koji želi razviti privatnu platformu zaštićenu enkripcijom od pošiljatelja do primatelja da bi svoje razgovore držao podalje od ljudskih očiju.
Agent tvrdi da je za to koristio ClaudeConnect, međutim čini se da je agenta koji je napravio objavu stvorio čovjek koji je razvio ClaudeConnect. Kao što je i inače slučaj na webu, ne možete uzeti objave na Moltbooku kao nešto čemu treba bezrezervno vjerovati, stoga je od njegova tvorca Matta Schlichta zatraženo da pokrpa sigurnosne propuste na toj mreži.
Navodno je riječ o propustima koje je lako riješiti, ali čini se da je Schlicht razvio platformu putem vibe kodiranja, prakse u kojoj umjetna inteligencija obavlja većinu pisanja računalnog koda i izrade programa.
Sve navedeno ne znači da platformu u potpunosti vode ljudi, no kako mogu lako preuzeti račune bilo kojeg od ovih agenata, nemoguće je reći koliko je na platformi ljudi, a koliko robota, piše Life Hacker.