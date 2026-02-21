Oni čuvaju Milanovića: Jedna od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga otvorila vrata vojarne

Organizirane su i sportske radionice za djecu, radionice u streljani te prikazivanje promidžbenih filmova.

'Počasno-zaštitna bojna je specifična postrojba u Oružanim snagama jer ima jednu misiju: zaštitu predsjednika Republike Hrvatske i potporu Uredu predsjednika, zatim potporu Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane u obavljanju njihovih dužnosti.



Imamo također počasno-ceremonijalne zadatke, koje obavljamo za visoke dužnosnike i uzvanike koji dolaze u Republiku Hrvatsku, pri čemu prikazujemo sve tri grane Oružanih snaga', rekao je brigadir Tihomir Zebec, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne.