Oni čuvaju Milanovića: Jedna od najelitnijih postrojbi Oružanih snaga otvorila vrata vojarne

Pripadnici Počasno-zaštitne bojne otvorili su u subotu vrata svoje vojarne. Posjetiteljima su se predstavili prikazom rada, uz obilazak i razgledavanje naoružanja i opreme

Organizirane su i sportske radionice za djecu, radionice u streljani te prikazivanje promidžbenih filmova.

'Počasno-zaštitna bojna je specifična postrojba u Oružanim snagama jer ima jednu misiju: zaštitu predsjednika Republike Hrvatske i potporu Uredu predsjednika, zatim potporu Glavnom stožeru i Ministarstvu obrane u obavljanju njihovih dužnosti.

Imamo također počasno-ceremonijalne zadatke, koje obavljamo za visoke dužnosnike i uzvanike koji dolaze u Republiku Hrvatsku, pri čemu prikazujemo sve tri grane Oružanih snaga', rekao je brigadir Tihomir Zebec, zapovjednik Počasno-zaštitne bojne.

