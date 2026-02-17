Shein na udaru? EK pokrenuo postupak protiv njih, ovo su razlozi

Europska komisija pokrenula je formalni postupak protiv Sheina prema Aktu o digitalnim uslugama zbog dizajna koji izaziva ovisnost, izvijestili su iz ovog tijela EU-a. Postupak je pokrenut zbog dizajna koji izaziva ovisnost , nedostatka transparentnosti sustava preporučivanja te prodaje ilegalnih proizvoda, uključujući materijale za seksualno zlostavljanje djece, objasnili su.

Fokus u istrazi bit će na sustavima koje ima Shein, rizike povezane s dizajnom koji izaziva ovisnost, kao i transparentnost korištenih sustava preporučivanja. Iz Europske komisiju ističu da je pokretanje postupka prioritetno te ne prejudicira ishod, a u istragu će biti uključen Nacionalni koordinator za digitalne usluge u Irskoj.



U skladu s postupkom, Komisija može poduzeti daljnje korake te prihvatiti kompromise koje Shein predloži za rješavanje problema. DSA ne postavlja vremensko ograničenje za završetak formalnih postupak. Odluka je uslijedila nakon preliminarnih analiza izvješća o procjeni rizika koje je dostavio Shein, odgovora na službene zahtjeve Komisije za informacije te informacija koje su dostavile treće strane, zaključuju iz Europske komisije.