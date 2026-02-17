'IZAZIVA OVISNOST'

Shein na udaru? EK pokrenuo postupak protiv njih, ovo su razlozi

I.H.

17.02.2026 u 15:02

Shein - ilustracija
Shein - ilustracija Izvor: EPA / Autor: HANNIBAL HANSCHKE
Bionic
Reading

Postupak je pokrenut zbog dizajna koji izaziva ovisnost, nedostatka transparentnosti sustava preporučivanja te prodaje ilegalnih proizvoda, uključujući materijale za seksualno zlostavljanje djece, objasnili su iz Europske komisije

Europska komisija pokrenula je formalni postupak protiv Sheina prema Aktu o digitalnim uslugama zbog dizajna koji izaziva ovisnost, izvijestili su iz ovog tijela EU-a. Postupak je pokrenut zbog dizajna koji izaziva ovisnost, nedostatka transparentnosti sustava preporučivanja te prodaje ilegalnih proizvoda, uključujući materijale za seksualno zlostavljanje djece, objasnili su.

vezane vijesti

Fokus u istrazi bit će na sustavima koje ima Shein, rizike povezane s dizajnom koji izaziva ovisnost, kao i transparentnost korištenih sustava preporučivanja. Iz Europske komisiju ističu da je pokretanje postupka prioritetno te ne prejudicira ishod, a u istragu će biti uključen Nacionalni koordinator za digitalne usluge u Irskoj.

U skladu s postupkom, Komisija može poduzeti daljnje korake te prihvatiti kompromise koje Shein predloži za rješavanje problema. DSA ne postavlja vremensko ograničenje za završetak formalnih postupak. Odluka je uslijedila nakon preliminarnih analiza izvješća o procjeni rizika koje je dostavio Shein, odgovora na službene zahtjeve Komisije za informacije te informacija koje su dostavile treće strane, zaključuju iz Europske komisije.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE S MJEROM

SVE S MJEROM

Vodič za roditelje: Koliko vremena djeca smiju provoditi pred ekranom prema dobi
TEHNOLOGIJA I ZDRAVLJE

TEHNOLOGIJA I ZDRAVLJE

Googleovi AI Overviews mogu biti opasni ako tražite savjet vezan uz zdravlje
AI CHATBOTOVE

AI CHATBOTOVE

Velika Britanija bi već ove godine mogla uvesti zabranu društvenih mreža za mlađe od 16

najpopularnije

Još vijesti