Dvije godine DSA-a: Povučeno 50 milijuna odluka platformi o moderiranju sadržaja

18.02.2026 u 12:55

U samo dvije godine internetske platforme povukle su gotovo 50 milijuna odluka o korisničkim sadržajima ili računima, čime je korisnicima u EU-u olakšano ostvarivanje prava koja im Akt o digitalnim uslugama daje na internetu. Zahvaljujući Aktu o digitalnim uslugama korisnici u Uniji u snažnijem su položaju na internetu, internetske platforme moraju preuzeti veću odgovornost, a internetsko je okruženje transparentnije, priopćili su iz Europske komisije

Taj instrument, prvi te vrste u svijetu, korisnicima je dao pravo da osporavaju odluke platformi o moderiranju sadržaja koje utječu na njihov sadržaj ili račune, suspendiraju ih, brišu ili prikriveno zabranjuju. Od početka njegove primjene povučeno je 30 posto od 165 milijuna odluka o moderiranju sadržaja na koje su korisnici uložili žalbu putem internih mehanizama platformi.

Konkretno, u prvoj polovini 2025. platforme su 99 posto odluka o moderiranju sadržaja donijele radi primjene vlastitih uvjeta poslovanja, a ne radi uklanjanja sadržaja koji je prijavljen kao nezakonit na temelju prava EU-a ili nacionalnog prava.

U prvoj polovini 2025. tijela za izvansudsko rješavanje sporova preispitala su više od 1800 sporova povezanih sa sadržajem na Facebooku, Instagramu i TikToku u EU-u te su poništila odluke platformi u 52 posto zaključenih predmeta. Na taj su način sadržaji i računi vraćeni brže i jeftinije nego da je došlo do pokretanja sudskog postupka.

Akt o digitalnim uslugama (DSA) potaknuo je i konkretne promjene kad je riječ o sigurnosti i dobrobiti korisnika. Zahvaljujući tom propisu u Uniji je od 2024. zabranjeno ciljano oglašavanje maloljetnicima na internetskim platformama. Akt o digitalnim uslugama internetske platforme za trgovanje obvezuje i na suzbijanje širenja nezakonite robe, poboljšanje sljedivosti trgovaca i brzo obavješćivanje klijenata koji su na njihovim stranicama kupili neki nezakoniti proizvod, uz mogućnost otklanjanja štete.

Dodatna je vrijednost tog propisa u tome što istraživači i civilno društvo kao nikad dosad imaju pristup informacijama o postupcima i praksama moderiranja sadržaja koje platforme provode u Uniji. Nadalje, platforme je moguće pozvati na odgovornost za donesene odluke, navode uz Komisije.

