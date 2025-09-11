Shein usred skandala zbog reklame s modelom koji sliči na Luigija Mangionea

Kupci su u Sheinovoj ponudi pod nazivom 'Men’s New Spring/Summer Short Sleeve Blue Ditsy Floral White Shirt' naišli na fotografiju nasmiješenog modela nevjerojatno sličnog Mangioneu . Budući da je on trenutno u pritvoru u Brooklynu i čeka suđenje, pretpostavlja se da je slika digitalno obrađena ili generirana umjetnom inteligencijom.

Tvrtka je otvorila internu istragu da bi utvrdila podrijetlo fotografije i provjerila je li riječ o AI-em generiranoj slici ili digitalnoj manipulaciji. Najavili su reviziju sustava provjere dobavljača te pojačano praćenje objava, a protiv odgovornog dobavljača obećali su poduzeti 'odgovarajuće mjere'.

Shein je naglasio da je 'odmah' reagirao i uklonio oglas kako bi spriječio daljnje širenje slike, ali pretrage pojmova 'Luigi Mangione Shein' naglo su se povećale te su se screenshotovi viralno proširili društvenim mrežama, prenosi Euronews.

Nakon što je počela kružiti internetom i izazvala reakcije korisnika, Shein je žurno uklonio sporni proizvod. Tvrtka se opravdala tvrdnjom da fotografija nije nastala u kompaniji, već ju je postavio vanjski dobavljač u sklopu masovnih dnevnih objava proizvoda.

Tko je Luigi Mangione?

Mangione je glavni osumnjičeni za ubojstvo izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona 4. prosinca 2024. u središtu Manhattana. Prema optužnici, 27-godišnjak ga je iz zasjede upucao 3D printanim pištoljem s prigušivačem, a zatim pobjegao na električnom biciklu.

Uhićen je pet dana kasnije u Pennsylvaniji, a kod sebe je imao manifest s kritikama upućenim američkom zdravstvenom sustavu te dokaze koji odgovaraju mjestu zločina, uključujući otiske prstiju. Protiv njega je podignuto 11 saveznih i četiri državne optužnice, uključujući one za ubojstvo prvog i drugog stupnja, kazneno djelo s oružjem, uhođenje i terorizam.

Izjasnio se da nije kriv, no tužitelji za njega traže smrtnu kaznu, prvu na saveznoj razini otkako su pogubljenja ponovno uvedena nakon što je Donald Trump drugi put došao na vlast.

Kult Mangione

Unatoč optužbama, Mangione je na internetu postao svojevrstan narodni heroj i simbol otpora zdravstvenom i osiguravateljskom sustavu SAD-a. Privukao je donacije za obranu, a stvorena je i baza njegovih obožavatelja.

Njegov izgled i stil pridonijeli su 'kultu Mangione': nakon pojavljivanja na sudu u prosincu 2024. društvene mreže su nagađale o brendu njegova bordo pulovera, zbog čega je Maison Margiela nakratko postao viralan, da bi se kasnije otkrilo da je nosio pulover marke Nordstrom te je on ubrzo nakon toga rasprodan.

U veljači su viralne postale i fotografije njegovih okovanih gležnjeva i smeđih mokasina, što je potaknulo lavinu pretraga poput 'Luigi Mangione loafers' i 'Luigi Mangione ankles'. Sličan efekt sada je izazvao i Sheinov oglas s modelom koji nalikuje na njega.