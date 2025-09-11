Dionice Nebiusa skočile gotovo 44 posto nakon ugovora s Microsoftom teškog milijarde

Prema ugovoru, Nebius će do 2031. godine ostvariti prihod od 17,4 milijarde dolara, dok dodatne narudžbe mogu povećati ukupnu vrijednost na 19,4 milijarde. Tvrtka, koja je 2023. izdvojena iz ruskog Yandexa, specijalizirana je za grafičke procesore (GPU) koji se koriste za treniranje AI modela. Među njezinim investitorima nalaze se Nvidia i fond rizičnog kapitala Accel.

Nebius će opskrbljivati Microsoft namjenskom GPU infrastrukturom iz novog podatkovnog centra u Vinelandu, u New Jerseyju, a isporuka bi trebala započeti kasnije ove godine.

Ulagači su vijest dočekali euforično. Dionice Nebiusa već su u ponedjeljak u produženom trgovanju porasle 60 posto, a rast se nastavio i u utorak. Pozitivan učinak osjetio se i na konkurenciji - dionice američke tvrtke CoreWeave porasle su osam posto, piše CNBC.