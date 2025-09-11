Dionice Nebiusa skočile gotovo 44 posto nakon ugovora s Microsoftom teškog milijarde

Dionice tvrtke Nebius Group porasle su u utorak za gotovo 44 posto, dan nakon što je kompanija iz Amsterdama objavila da je sklopila petogodišnji ugovor s Microsoftom za isporuku AI infrastrukture težak nekoliko milijardi
Prema ugovoru, Nebius će do 2031. godine ostvariti prihod od 17,4 milijarde dolara, dok dodatne narudžbe mogu povećati ukupnu vrijednost na 19,4 milijarde. Tvrtka, koja je 2023. izdvojena iz ruskog Yandexa, specijalizirana je za grafičke procesore (GPU) koji se koriste za treniranje AI modela. Među njezinim investitorima nalaze se Nvidia i fond rizičnog kapitala Accel.
Nebius će opskrbljivati Microsoft namjenskom GPU infrastrukturom iz novog podatkovnog centra u Vinelandu, u New Jerseyju, a isporuka bi trebala započeti kasnije ove godine.
Ulagači su vijest dočekali euforično. Dionice Nebiusa već su u ponedjeljak u produženom trgovanju porasle 60 posto, a rast se nastavio i u utorak. Pozitivan učinak osjetio se i na konkurenciji - dionice američke tvrtke CoreWeave porasle su osam posto, piše CNBC.
Dogovor s Microsoftom potvrđuje da je potražnja za moćnim računalnim resursima i dalje snažna. Najveći igrač u tom segmentu, Nvidia, prošlog je mjeseca objavila rezultate iznad očekivanja te predviđanje da će prodaja u aktualnom kvartalu nastaviti rasti više od 50 posto. Financijska direktorica Nvidije Colette Kress tada je procijenila da će globalna ulaganja u AI infrastrukturu do kraja desetljeća dosegnuti između tri i četiri bilijuna dolara.
Ipak, na tržištu se sve češće postavlja pitanje održivosti takvog rasta. Izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman i više analitičara prošlog su mjeseca upozorili da je sektor umjetne inteligencije u 'balonu'. Vrijednosti privatnih AI kompanija posljednjih su godina naglo rasle – OpenAI se procjenjuje na 500 milijardi dolara, dok je Anthropic nedavno prikupio 13 milijardi dolara uz valuaciju od 183 milijarde.