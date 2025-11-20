Sedam domaćih IT kompanija među 50 najbrže rastućih u Srednjoj Europi

Deloitte je objavio rezultate ovogodišnjeg izdanja Technology Fast 50 natječaja za Srednju Europu, u kojem se ove godine plasiralo čak 12 hrvatskih tvrtki – sedam u glavnu kategoriju Fast 50, jedna u Companies to Watch i četiri u Impact Stars. Time je Hrvatska, s ukupno sedam predstavnika među 50 najbrže rastućih, zauzela četvrto mjesto u regiji – iza Poljske i Češke (po 14 tvrtki) te Slovačke (8)
Ove se godine na natječaj prijavilo više od 300 kompanija iz cijele regije, a prosječna stopa rasta Fast 50 liste iznosi 1.219 posto.
Od hrvatskih tvrtki ove godine najbolje je plasirana tvrtka Margins na 11. mjestu s rastom od 1.660 posto, 12. je Cactus Code s rastom od 1.650 posto, a slijede 19. Orqa (1.182 posto), 25. Spectral Core (979 posto), 29. Farseer (910 posto), 33. B.I.D. Grupa (864 posto) i 41. Utiliter (682 posto).
Hrvatske tvrtke na popisu
- Margins je zagrebačka agencija za razvoj softvera za umjetnu inteligenciju i proizvoda koji pružaju napredna tehnološka rješenja globalnim klijentima u različitim industrijama.
- Cactus Code (Zagreb) - razvoj prilagođenih web i AI rješenja.
- Orqa (Osijek) - razvoj napredne dron tehnologije i FPV (First Person View) sustava.
- Spectral Core (Pula) - razvoj visokoučinkovitih, automatiziranih alata za migraciju baza podataka, učitavanje podataka i praćenje promjena.
- Farseer (Zagreb) - platforma za financijsko planiranje i upravljanje učinkom na razini poduzeća, osmišljena kako bi pomogla srednjim i velikim organizacijama da lako planiraju, predviđaju i surađuju.
- B.I.D. Grupa (Rijeka) - razvoj cloud CMS posebno dizajniranog za podršku hotelijerima i vlasnicima kampova.
- Utiliter (Varaždin) – razvoj specijaliziranih i sveobuhvatnih naprednih softverskih rješenja u iznimno širokom rasponu poslovnih područja u ugostiteljstvu, turizmu, telefoniji, maloprodaji i veleprodaji.
'Ovo je još jedan izvanredan rezultat naših kreativnih tehnoloških zvijezda', poručio je Natko Sertić, glavni partner za poreze u CE South regiji. Istaknuo je kako Fast 50 po drugi put zaredom predvodi češki Oddin.gg s rastom od 4.267 posto.
Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Fast 50 programa u Hrvatskoj, naglasila je važnost sve većeg broja domaćih inovatora: 'Čak i među tvrtkama koje nisu ušle u uži izbor ima sjajnih mladih kompanija iz Hrvatske koje pomiču granice industrije.'
Izvršni direktor Marginsa Anđelo Brzoja poručio je kako je priznanje dokaz da hrvatske tvrtke mogu ravnopravno razvijati globalna AI rješenja: 'Margins je izrastao na dubokom inženjerskom znanju i sposobnosti isporuke konkretnih poslovnih rezultata klijentima diljem svijeta.'
U kategoriji Companies to Watch, namijenjenoj mladim tvrtkama koje još ne zadovoljavaju uvjete za glavnu listu, plasirala se hrvatska tvrtka Cyber64, zauzevši 9. mjesto s rastom od 145 posto.
Hrvatska je zastupljena i u kategoriji Impact Stars, koja nagrađuje tvrtke s tehnološkim rješenjima značajnog društvenog utjecaja. Status Impact Stara za 2025. dobili su Aircash (Fintech), CircuitMess (ESG), Devot Solutions (MedTech/BioTech) i Orqa (Defense)
Nova nagrada – AI Value Driver
Po prvi put dodijeljena je nagrada AI Value Driver, kojom Deloitte i Google Cloud prepoznaju tvrtku koja je najbolje iskoristila potencijal generativne AI. Prvi laureat je poljski Surveily, čije AI rješenje za računalni vid pretvara standardnu CCTV infrastrukturu u inteligentne sigurnosne sustave.
Softverske tvrtke ponovno dominiraju listom – čak 31 od 50 dolazi iz tog sektora. Slijede fintech (9), mediji i zabava (6), hardver (3) te zdravstvo i biotehnologija (1).
Unatoč blagom padu prosječne stope rasta u odnosu na 2024., Deloitte zaključuje da je riječ o iznimno snažnoj godini za srednjoeuropski tech, koja potvrđuje da regija ostaje jedan od najdinamičnijih europskih centara tehnološkog razvoja i inovacija.