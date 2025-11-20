Sedam domaćih IT kompanija među 50 najbrže rastućih u Srednjoj Europi

Od hrvatskih tvrtki ove godine najbolje je plasirana tvrtka Margins na 11. mjestu s rastom od 1.660 posto, 12. je Cactus Code s rastom od 1.650 posto, a slijede 19. Orqa (1.182 posto), 25. Spectral Core (979 posto), 29. Farseer (910 posto), 33. B.I.D. Grupa (864 posto) i 41. Utiliter (682 posto).

Ove se godine na natječaj prijavilo više od 300 kompanija iz cijele regije, a prosječna stopa rasta Fast 50 liste iznosi 1.219 posto.

'Ovo je još jedan izvanredan rezultat naših kreativnih tehnoloških zvijezda', poručio je Natko Sertić, glavni partner za poreze u CE South regiji. Istaknuo je kako Fast 50 po drugi put zaredom predvodi češki Oddin.gg s rastom od 4.267 posto.

Katarina Pavlović, direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Fast 50 programa u Hrvatskoj, naglasila je važnost sve većeg broja domaćih inovatora: 'Čak i među tvrtkama koje nisu ušle u uži izbor ima sjajnih mladih kompanija iz Hrvatske koje pomiču granice industrije.'

Izvršni direktor Marginsa Anđelo Brzoja poručio je kako je priznanje dokaz da hrvatske tvrtke mogu ravnopravno razvijati globalna AI rješenja: 'Margins je izrastao na dubokom inženjerskom znanju i sposobnosti isporuke konkretnih poslovnih rezultata klijentima diljem svijeta.'

U kategoriji Companies to Watch, namijenjenoj mladim tvrtkama koje još ne zadovoljavaju uvjete za glavnu listu, plasirala se hrvatska tvrtka Cyber64, zauzevši 9. mjesto s rastom od 145 posto.

Hrvatska je zastupljena i u kategoriji Impact Stars, koja nagrađuje tvrtke s tehnološkim rješenjima značajnog društvenog utjecaja. Status Impact Stara za 2025. dobili su Aircash (Fintech), CircuitMess (ESG), Devot Solutions (MedTech/BioTech) i Orqa (Defense)

Nova nagrada – AI Value Driver

Po prvi put dodijeljena je nagrada AI Value Driver, kojom Deloitte i Google Cloud prepoznaju tvrtku koja je najbolje iskoristila potencijal generativne AI. Prvi laureat je poljski Surveily, čije AI rješenje za računalni vid pretvara standardnu CCTV infrastrukturu u inteligentne sigurnosne sustave.

Softverske tvrtke ponovno dominiraju listom – čak 31 od 50 dolazi iz tog sektora. Slijede fintech (9), mediji i zabava (6), hardver (3) te zdravstvo i biotehnologija (1).

Unatoč blagom padu prosječne stope rasta u odnosu na 2024., Deloitte zaključuje da je riječ o iznimno snažnoj godini za srednjoeuropski tech, koja potvrđuje da regija ostaje jedan od najdinamičnijih europskih centara tehnološkog razvoja i inovacija.