Diploma kao teret? Kako je etiketa 'propalog studenta' postala statusni simbol u AI industriji

02.01.2026 u 21:14

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg Izvor: EPA / Autor: Kenny Holston / POOL
Iako su osnivači poput Stevea Jobsa (Apple), Billa Gatesa (Microsoft) i Marka Zuckerberga (Meta) postali simboli tehnološkog uspjeha bez završenog studija - sva trojica pohađala su fakultete, ali nijedan od njih nije diplomirao; svi su odustali kako bi se posvetili razvoju svojih tehnoloških tvrtki - istraživanja pokazuju da velika većina uspješnih startupova ima osnivače s visokom stručnom spremom, često i s poslijediplomskim obrazovanjem

Unatoč tome, ideja o 'propalom studentu' kao idealnom startup osnivaču ne nestaje. Povremeno se vraća u središte pozornosti kao kakav statusni simbol, a trenutačno doživljava novi zamah zahvaljujući ubrzanom razvoju umjetne inteligencije i osjećaju da se ključne prilike pojavljuju i nestaju iznimno brzo.

Taj je trend posebno vidljiv na prezentacijama Y Combinatora, gdje sve veći broj osnivača u kratkim pitchevima ističe da su napustili studij. Ono što je nekad bilo stigma danas se često prikazuje kao dokaz odlučnosti i potpune posvećenosti poduzetničkom pothvatu, piše TechCrunch.

'YC formalno ne prati tko je završio studij, a tko nije, ali u posljednjim generacijama primjetno je koliko osnivača naglašava da su odustali od fakulteta', kaže Katie Jacobs Stanton, osnivačica i partnerica fonda Moxxie Ventures. 'Status 'propalog studenta' u tom se kontekstu doživljava kao znak snažnog uvjerenja da upravo sada treba graditi tvrtku.'

Unatoč toj percepciji, brojni vodeći osnivači u aktualnom AI valu ipak su završili studij. Michael Truell, direktor AI alata Cursor, diplomirao je na MIT-u, dok je suosnivač tvrtke Cognition Scott Wu završio Harvard.

No dio mladih poduzetnika strahuje da će ih ostanak na fakultetu koštati presudnog trenutka. U industriji u kojoj se tehnološki ciklusi mjere mjesecima, a ne godinama, sve se češće nameće pitanje završiti studij ili odmah krenuti u poduzetnički pothvat.

'Postoji snažan osjećaj hitnosti, pa i strah da će se zakasniti, propustiti prilika', rekao je Kulveer Taggar, osnivač fonda Phosphor Capital, koji se fokusira na startupove iz Y Combinatora. 'Mnogi mladi ljudi danas razmišljaju: ili završavam fakultet ili odmah gradim tvrtku.'

Taj način razmišljanja ponekad vodi i do radikalnih odluka. Jedan profesor s prestižnog američkog sveučilišta opisao je studenta koji je napustio studij u posljednjem semestru, uvjeren da bi mu diploma mogla umanjiti šanse za privlačenje investitora.

Investitore diploma uglavnom ne zanima, ali nije bez vrijednosti

Dio investitora smatra da je rasprava o diplomi često prenapuhana. Yuri Sagalov, koji vodi seed ulaganja u fondu General Catalyst, kaže da završetak studija rijetko ima presudnu ulogu, osobito kod osnivača koji su bili blizu diplome.

'Ne procjenjujem drukčije nekoga tko je diplomirao i nekoga tko je odustao na završnoj godini', ističe Sagalov. Dodaje i da fakultet ima vrijednost čak i bez same diplome zbog mreže kontakata i ugleda institucije. 'Većina ljudi će vas ionako provjeriti na LinkedInu i neće se pretjerano zadržavati na tome jeste li formalno završili studij.'

No nisu svi ulagači skloni romantiziranju mladih osnivača bez diplome. Wesley Chan, suosnivač FPV Venturesa, naglašava da u ranoj fazi često traži nešto što mladim osnivačima nedostaje – iskustvo. 'Mudrost obično dolazi s godinama i pogreškama', kaže Chan, dodajući da je češće pronalazi kod starijih osnivača ili onih koji već imaju poslovne neuspjehe iza sebe.

