Sabol, Barančić i Kecmanović uložili 400.000 eura u AI startup PromptWise

PromptWise razvija alate za kreativno korištenje umjetne inteligencije u produkciji slika i videozapisa. Pokrenuli su ga krajem 2025. Mateo Starčević Filipović i Daniel Riley, a u samo nekoliko mjeseci uspjeli su izgraditi globalnu zajednicu kreatora fokusiranu na korištenje umjetne inteligencije za izradu vizualnog sadržaja.

Njihova zajednica AI Video Bootcamp, koja djeluje putem platforme Skool, okuplja kreatore iz cijelog svijeta koji razmjenjuju znanje o korištenju najnovijih AI alata za generiranje slika i videozapisa te razvijaju projekte koje potom monetiziraju.

U samo četiri mjeseca zajednica je narasla na više od 13.000 aktivnih pretplatnika, uz godišnji ponavljajući prihod (ARR) veći od 1,3 milijuna eura. Zajednica pritom raste za oko 300 novih korisnika dnevno, što je svrstava među najveće globalne plaćene zajednice posvećene AI generiranju vizualnog sadržaja.