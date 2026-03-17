Google ukinuo značajku koja je dijelila medicinske savjete amatera koje ne poznajete

Glasnogovornik Googlea potvrdio ukidanje sporne značajke, ustvrdivši da je riječ o dijelu 'šireg pojednostavljenja' njihove stranice za pretraživanje, što nema veze s kvalitetom ili sigurnošću.

Google je ukinuo novu značajku pretraživanja umjetne inteligencije koja je korisnicima pružala zdravstvene savjete prikupljene od amatera diljem svijeta. Ranije su rekli da je pokretanje značajke What People Suggest pokazalo 'potencijal umjetne inteligencije za transformaciju zdravstvenih ishoda diljem svijeta'.

U siječnju je istraga Guardiana otkrila da su ljudi izloženi riziku od štete zbog lažnih i obmanjujućih zdravstvenih informacija koje se pojavljuju u Google AI Overviews. Sažetke koje generira umjetna inteligencija vidi dvije milijarde ljudi mjesečno i pojavljuju se iznad tradicionalnih rezultata pretraživanja na najposjećenijoj web stranici na svijetu.

Google je u početku nastojao umanjiti značaj tog otkrića, rekavši da su AI Overviews povezivali ljude s uglednim izvorima i preporučivali traženje stručnog savjeta. Nekoliko dana kasnije uklonili su AI Overviews za neke, ali ne sve medicinske upite.

Pristup sličnim životnim iskustvima

U ožujku prošle godine najavili su planove za proširenje medicinskih sažetaka generiranih umjetnom inteligencijom u pretraživanju. Rečeno je da će dodati značajku What People Suggest kako bi korisnicima omogućili pristup informacijama kojima raspolažu ljudi sa sličnim zdravstvenim iskustvima.

Tadašnja šefica odjela za zdravstvo Karen DeSalvo u objavi na službenom blogu objasnila je zašto tvrtka pokreće novu značajku i kako bi trebala pomoći korisnicima.

'Iako ljudi pretražuju Google da bi pronašli pouzdane medicinske informacije stručnjaka, oni također cijene čuti što imaju reći drugi sa sličnim iskustvima. Koristeći umjetnu inteligenciju, možemo organizirati različite perspektive iz online rasprava u lako razumljive teme.

Naprimjer, osoba koja se bori s artritisom možda želi znati kako vježbaju drugi s ovim stanjem. Pomoću ove značajke mogu brzo otkriti stvarne uvide ljudi koji imaju isto stanje, s poveznicama pomoću kojih je moguće doznati više', napisala je, između ostalog, DeSalvo. Značajka je u početku bila dostupna na mobilnim uređajima u SAD-u. No sad je ukinuta.