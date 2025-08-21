Ruđerovci se 'othrvali' hakerskom napadu: 'Pošaljite ponovno mailove'

Institut Ruđer Bošković (IRB) se posljednjeg dana ovoga srpnja našao na meti hakerskog napada. Riječ je o jednom u nizu globalnih napada u kojima je pogođeno najmanje 9.000 institucija korištenjem ToolShell seta ranjivosti u Microsoft SharePointu
Zahvaljujući preventivnim mjerama i stručnom radu angažiranih IT stručnjaka, podatci i aplikacije administrativnih i stručnih službi, koji su bili pogođeni napadom, u velikoj su mjeri vraćeni iz sigurnosnih kopija (backupova). Sustavi su ponovno funkcionalni, uključujući web, email i većinu aplikacija administrativnih i stručnih službi IRB-a, priopćili su iz ove znanstvene institucije.
Forenzička analiza je pokazala da se radilo o ransomware napadu koji je zahvatio dio mreže namijenjen poslovnim procesima administrativnih i stručnih službi IRB-a. Preventivnom izolacijom ostatka mreže spriječeno je širenje napada na druge dijelove sustava. Stručnjaci nisu pronašli dokaze o izvlačenju podataka.
Na zahtjev napadača za isplatom IRB nije udovoljio jer je tim stručnjaka iz sigurnosnih kopija vratio većinu podataka i aplikacija na nove, unaprijeđene poslužitelje. Oporavak sustava iskorišten je i za daljnje jačanje ranije započete modernizacije IT infrastrukture. U nadolazećem razdoblju, IRB će intenzivno nastaviti s ovim aktivnostima, uključujući provedbu niza preporuka nacionalnog CERT-a.
Podsjćaju iz Instituta Ruđer Bošković kako zbog posljedica napada, e-mail sustav nije bio funkcionalan do ponovne uspostave 8. kolovoza 2025. Svi mailovi poslani na email adrese IRB-a u razdoblju od 31. 7. 2025. do 8. 8. 2025. nisu zaprimljeni te mole pošiljatelje da ih ponovno pošalju.