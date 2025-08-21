Ruđerovci se 'othrvali' hakerskom napadu: 'Pošaljite ponovno mailove'

Zahvaljujući preventivnim mjerama i stručnom radu angažiranih IT stručnjaka, podatci i aplikacije administrativnih i stručnih službi, koji su bili pogođeni napadom, u velikoj su mjeri vraćeni iz sigurnosnih kopija (backupova). Sustavi su ponovno funkcionalni, uključujući web, email i većinu aplikacija administrativnih i stručnih službi IRB-a, priopćili su iz ove znanstvene institucije.

Forenzička analiza je pokazala da se radilo o ransomware napadu koji je zahvatio dio mreže namijenjen poslovnim procesima administrativnih i stručnih službi IRB-a. Preventivnom izolacijom ostatka mreže spriječeno je širenje napada na druge dijelove sustava. Stručnjaci nisu pronašli dokaze o izvlačenju podataka.