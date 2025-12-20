Ruđerovci ispitali devet novih molekula koje bi mogle dati lijek protiv tumora

Riječ o vrlo ranoj fazi razvoja u laboratorijskim uvjetima koja je prvi korak na dugom putu do kliničkih ispitivanja. No, budući da stanice raka s vremenom mogu postati otporne na postojeće lijekove, potraga za novim molekulama koje im mogu blokirati njihov rast danas postaje sve važnija u borbi protiv tumora.

Kod određenih tumora, poput melanoma , protein BRAF V600E mutacijom može djelovati kao 'zaglavljen prekidač' koji potiče nekontrolirani rast stanica i određenih tumora, kaže se u priopćenju i dodaje da je računalne simulacije ključne za navedeno istraživanje vodio Jurica Novak u Centru za informatiku i računarstvo na Institutu Ruđer Bošković (IRB).

Rezultati su objavljeni u časopisu Scientific Reports, iz izdavačke grupe Nature, časopisu iz područja multidisciplinarne znanosti, koji se prema čimbeniku odjeka ubraja među trećinu najutjecajnijih časopisa u tom području.

BRAF je gen koji nosi 'upute' za protein uključen u kontrolu rasta i diobe stanica. Kad dođe do mutacije, taj se protein može ponašati kao da mu je zapela sklopka pa ostaje stalno uključen i šalje stanicama signal da se dijele i rastu čak i onda kada za to nema potrebe.

Lijekovi koji ciljaju BRAF već postoje, ali kod dijela pacijenata tumor s vremenom može postati otporan ili se javljaju nuspojave. Zato se traže novi lijekovi koji bi jednoga dana mogli biti učinkovitiji ili sigurniji.