Igra vam se Death Stranding 2 na PC-ju? Nećete morati čekati predugo

Hit nastavak Kojiminog simulatora dostave će, prema trenutno dostupnim informacijama, uskoro stići
Nova ESRB-ova objava, koja se nakratko pojavila pa brzo nestala, otkrila je da će Death Stranding 2: On the Beach gotovo sigurno stići i na PC. Na popisu se našla verzija igre za Windows s istom oznakom prikladnosti kao i izdanje za PlayStation 5, a posebno je upadljivo to što je kao izdavač naveden Sony Interactive Entertainment.
Upravo ta kombinacija godinama je bila jasan znak da Sony priprema svoj interno optimiziran port, što podsjeća na putanju prvog Death Strandinga, a on je nakon konzole relativno brzo prešao na PC, piše Digital Trends.
Takav razvoj događaja posebno je zanimljiv zbog šireg konteksta. Ako se ponovi isti ritam kao s originalom, nastavak bi se na računalima mogao pojaviti 2026. godine. To bi publici otvorilo pristup vizualno ambicioznom nastavku bez potrebe za nabavom konzole PS5, a istovremeno bi omogućilo korištenje mogućnosti koje su specifične za PC, poput boljih grafičkih postavki, šireg raspona rezolucija, fleksibilnijih kontrola i potencijalne podrške za modove.
Sama činjenica da Sony vodi cijeli proces upućuje na to da se sprema stabilno i tehnički dorađeno izdanje.
Za igrače koji su o nastavku do sada slušali samo izdaleka ovo znači da bi se napokon mogli upustiti u novu Kojiminu viziju bez ulaganja u dodatni hardver. Onima koji ga već igraju na PlayStationu vijest i dalje može biti relevantna jer dolazak verzije za PC nerijetko donosi popuste, posebna izdanja ili marketinške akcije koje prate širenje na novu platformu. U svakom slučaju, kratki trag na ESRB-u dodao je konkretnu težinu prijašnjim glasinama i praktički potvrdio da je cijela stvar u poodmakloj fazi razvoja.
Preostaje još samo službena potvrda, a s obzirom na tajming i Sonyjeve ranije poteze, ona bi mogla stići na nekom većem industrijskom događaju ili izravnom objavom Kojima Productionsa. Sve sada upućuje na to da je pitanje lansiranja Death Strandinga 2 na PC-ju više pitanje 'kada' nego 'da ili ne'.