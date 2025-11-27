Igra vam se Death Stranding 2 na PC-ju? Nećete morati čekati predugo

Upravo ta kombinacija godinama je bila jasan znak da Sony priprema svoj interno optimiziran port, što podsjeća na putanju prvog Death Strandinga, a on je nakon konzole relativno brzo prešao na PC, piše Digital Trends .

Nova ESRB-ova objava, koja se nakratko pojavila pa brzo nestala, otkrila je da će Death Stranding 2: On the Beach gotovo sigurno stići i na PC. Na popisu se našla verzija igre za Windows s istom oznakom prikladnosti kao i izdanje za PlayStation 5 , a posebno je upadljivo to što je kao izdavač naveden Sony Interactive Entertainment .

Takav razvoj događaja posebno je zanimljiv zbog šireg konteksta. Ako se ponovi isti ritam kao s originalom, nastavak bi se na računalima mogao pojaviti 2026. godine. To bi publici otvorilo pristup vizualno ambicioznom nastavku bez potrebe za nabavom konzole PS5, a istovremeno bi omogućilo korištenje mogućnosti koje su specifične za PC, poput boljih grafičkih postavki, šireg raspona rezolucija, fleksibilnijih kontrola i potencijalne podrške za modove.

Sama činjenica da Sony vodi cijeli proces upućuje na to da se sprema stabilno i tehnički dorađeno izdanje.

Za igrače koji su o nastavku do sada slušali samo izdaleka ovo znači da bi se napokon mogli upustiti u novu Kojiminu viziju bez ulaganja u dodatni hardver. Onima koji ga već igraju na PlayStationu vijest i dalje može biti relevantna jer dolazak verzije za PC nerijetko donosi popuste, posebna izdanja ili marketinške akcije koje prate širenje na novu platformu. U svakom slučaju, kratki trag na ESRB-u dodao je konkretnu težinu prijašnjim glasinama i praktički potvrdio da je cijela stvar u poodmakloj fazi razvoja.

Preostaje još samo službena potvrda, a s obzirom na tajming i Sonyjeve ranije poteze, ona bi mogla stići na nekom većem industrijskom događaju ili izravnom objavom Kojima Productionsa. Sve sada upućuje na to da je pitanje lansiranja Death Strandinga 2 na PC-ju više pitanje 'kada' nego 'da ili ne'.