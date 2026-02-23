Microsoftov glavni čovjek za gejming napustio kompaniju

Kompaniju je napustila predsjednica Xbox odjela Sarah Bond. Znači li ovo da dolazi kraj Microsoftovog biznisa videoigara?
Phil Spencer, izvršni direktor Microsoft Gaminga odlazi u mirovinu, objavio je Satya Nadella. Na njegovo mjesto dolazi Asha Sharma, dosadašnja predsjednica Microsoftove CoreAI divizije, koja će preuzeti funkciju izvršne potpredsjednice Microsoft Gaminga te izravno odgovarati Nadelli. Istodobno, Sarah Bond, trenutačna predsjednica Xboxa, napušta kompaniju.
Nadella je istaknuo da je 'dugoročno posvećen gamingu' te naglasio kako Sharma donosi iskustvo u izgradnji i skaliranju globalnih platformi. Tijekom karijere bila je operativna direktorica u Instacartu i potpredsjednica u Meti, gdje je radila na razvoju usluga. Prema Nadelli, njezino iskustvo u usklađivanju poslovnih modela s dugoročnom vrijednošću bit će ključno za sljedeću fazu rasta Microsoftova gaming poslovanja.
Spencer je na platformi X pohvalio Sharmu, istaknuvši da preuzima timove s velikim talentom i snažnom predanošću igračima te da vjeruje kako će Xbox zajednica biti dobro podržana u godinama koje dolaze.
Uz Sharmu je unaprijeđen i Matt Booty, dosadašnji čelnik Xbox Game Studiosa koji postaje direktor za sadržaje. Bond, koja je često bila javno lice Xbox brenda i smatrala se mogućom Spencerovom nasljednicom, odlazi iz Microsofta kako bi započela 'novo poglavlje', bez daljnjih javnih komentara.
Spencer se Microsoftu pridružio 1988., a na projektima vezanim uz Xbox radi najmanje od 2001. godine. Vodstvo nad gaming odjelom preuzeo je 2013., 2017. postao izvršni potpredsjednik za gaming, a 2022. i CEO Microsoft Gaminga. Njegov mandat obilježili su pokretanje pretplatničke usluge Xbox Game Pass te niz akvizicija između 2018. i 2022., uključujući studije poput Double Fine i kupnju kompanije Activision Blizzard King za 68,7 milijardi dolara.
Unatoč snažnom portfelju studija i intelektualnog vlasništva, Microsoft se u aktualnoj generaciji konzola teško nosi s konkurencijom iz Sonya i Nintenda. Gaming odjel prošao je kroz val otpuštanja, prihodi su tijekom 2025. nastavili padati, a kompanija je podigla cijene konzola i pretplate Game Pass Ultimate.
U poruci zaposlenicima Sharma je navela da planira nastaviti razvijati 'sjajne igre', ponovno se usredotočiti na ključne Xbox fanove te osmisliti nove poslovne modele i načine igranja. Hoće li to biti dovoljno za preokret poslovanja, tek će se pokazati, zaključuje Engadget.