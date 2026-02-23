Microsoftov glavni čovjek za gejming napustio kompaniju

Phil Spencer, izvršni direktor Microsoft Gaminga odlazi u mirovinu, objavio je Satya Nadella. Na njegovo mjesto dolazi Asha Sharma, dosadašnja predsjednica Microsoftove CoreAI divizije, koja će preuzeti funkciju izvršne potpredsjednice Microsoft Gaminga te izravno odgovarati Nadelli. Istodobno, Sarah Bond, trenutačna predsjednica Xboxa, napušta kompaniju.

Nadella je istaknuo da je 'dugoročno posvećen gamingu' te naglasio kako Sharma donosi iskustvo u izgradnji i skaliranju globalnih platformi. Tijekom karijere bila je operativna direktorica u Instacartu i potpredsjednica u Meti, gdje je radila na razvoju usluga. Prema Nadelli, njezino iskustvo u usklađivanju poslovnih modela s dugoročnom vrijednošću bit će ključno za sljedeću fazu rasta Microsoftova gaming poslovanja.

Spencer je na platformi X pohvalio Sharmu, istaknuvši da preuzima timove s velikim talentom i snažnom predanošću igračima te da vjeruje kako će Xbox zajednica biti dobro podržana u godinama koje dolaze.