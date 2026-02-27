Studentski derbi godine: TVZ i FER bore se za esport titule

Najveću pozornost privlače finala u League of Legendsu i Counter-Strikeu 2, gdje će se za naslov boriti dugogodišnji rivali – Tehničko veleučilište u Zagrebu (TVZ) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) . TVZ u Counter-Strikeu brani titulu jer je osvojio oba izdanja otkako je disciplina izdvojena u zasebno natjecanje, dok je FER prvi put izborio finale nakon uvjerljivog nastupa kroz turnir. Ekipe su se ove sezone već susrele dvaput, uz po jednu pobjedu sa svake strane, što najavljuje neizvjestan završni dvoboj.

Ovogodišnje izdanje turnira ponovno je okupilo ekipe s hrvatskih sveučilišta i veleučilišta, a bodovni sustav koji nagrađuje uspješnost u više igara dodatno je pojačao konkurenciju. Organizatori ističu kako je SET i ove godine potvrdio status središnjeg okupljališta studentske esport scene u Hrvatskoj.

Isti rivali susrest će se i u finalu League of Legendsa, reprizi prošlogodišnjeg završnog susreta u kojem je slavio TVZ. Obje ekipe okupljaju igrače s iskustvom regionalnih i europskih liga, a prošlogodišnji pobjednici predstavljali su Hrvatsku i na europskoj studentskoj razini.

U Valorantu će se za trofej boriti FER i Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka (FERIT). Osječka ekipa igra svoje treće uzastopno finale, a prošle je godine nastupila i na europskom studentskom natjecanju UEM, gdje se ravnopravno nosila s većim europskim sveučilištima.

Natjecanje u Rocket Leagueu donosi nešto drukčiji rasplet. Na LAN završnicu plasirali su se Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište Algebra Bernays i TVZ, a ove će godine disciplina dobiti novog pobjednika nakon dvogodišnje dominacije FER-a. Posebnost je i to što se finale donjeg dijela ždrijeba također igra uživo pred publikom.

Velika LAN završnica održat će se 28. veljače i 1. ožujka na Sveučilištu Algebra Bernays, u prostoru Spark Space u Zagrebu. U subotu su na rasporedu finala Counter-Strikea 2 i League of Legendsa, dok su nedjelja i završni dan rezervirani za Valorant i Rocket League. Ulaz na događanje otvoren je za sve posjetitelje i besplatan.