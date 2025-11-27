Putinov čovjek: 'Onaj tko vodi u AI utrci imat će moć usporedivu s posjedovanjem nuklearnog oružja'

Zemlje koje predvode razvoj umjetne inteligencije imat će utjecaj usporediv s posjedovanjem nuklearnog oružja, rekao je jedan od najviših ruskih dužnosnika zaduženih za AI, upozoravajući da će tehnološko vodstvo određivati globalnu nadmoć u 21. stoljeću

Aleksandar Vediakin, prvi zamjenik glavnog izvršnog direktora Sberbanka - institucije koja se od tradicionalne banke transformirala u tehnološki konglomerat s jakim fokusom na umjetnu inteligenciju - rekao je da je za Rusiju već velik uspjeh to što se nalazi među sedam država s domaćim AI tehnologijama. 'AI je poput nuklearnog projekta. Stvara se novi 'nuklearni klub', u kojem ili imate svoj veliki jezični model (LLM) ili ga nemate', izjavio je Vediakin na marginama ruskog AI Journeyja, najvećeg nacionalnog događaja posvećenog umjetnoj inteligenciji, prenosi Reuters.

Rusija želi svoje modele za osjetljiva područja Vediakin je poručio da Rusija mora imati barem dva ili tri originalna AI modela, a ne 'strane modele', osobito u osjetljivim područjima poput e-uprave, zdravstva i obrazovanja. 'Nemoguće je učitavati povjerljive podatke u strani model. To je jednostavno zabranjeno. Posljedice bi bile vrlo neugodne', rekao je, naglašavajući da državni podaci moraju ostati isključivo u ruskim sustavima. Njegove izjave uslijedile su nakon riječi predsjednika Vladimira Putina, koji je prošlog tjedna poručio da su domaći AI modeli ključni za očuvanje ruskog suvereniteta. Ruske napore u razvoju predvode Sberbank i tehnološka tvrtka Yandex te nastoji sustići američke i kineske AI gigante. Ipak, Vediakin priznaje da će se Rusija teško mjeriti s vodećim silama po pitanju računalne snage. Zapadne sankcije ograničavaju im pristup naprednim tehnologijama, pa se, kaže, očekuje da će se jaz u performansama samo produbiti.