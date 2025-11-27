Nove crne prognoze 'kuma AI-a': 'Bit će to potpun slom društva'

Geoffrey Hinton, jedan od trojice znanstvenika koji su poznati kao 'kumovi umjetne inteligencije', u razgovoru sa senatorom Berniejem Sandersom na Sveučilištu Georgetown ponovno je iznio krajnje pesimistična upozorenja o tehnologiji koju je sam pomogao stvoriti

Hinton, pionir dubokog učenja i dobitnik Turingove nagrade, rekao je da će umjetna inteligencija 'iz temelja preoblikovati društvo - uglavnom nabolje za kapital, a nagore za ljude'. Smatra i da će AI revolucija biti potpuno različita od prethodnih tehnoloških skokova. U razgovoru sa Sandersom, Hinton je poručio da, za razliku od industrijskih i digitalnih revolucija iz prošlosti, AI neće otvarati nova radna mjesta koja bi nadomjestila ona izgubljena. 'Ljudi koji izgube posao neće imati kamo otići', rekao je Hinton, prenosi Futurism. 'Ako AI postane pametan kao čovjek - ili pametniji - svaki posao koji bi oni mogli raditi moći će raditi AI.' Dodao je i da najveći milijarderi koji stoje iza današnjeg buma umjetne inteligencije 'doista računaju na to da će AI zamijeniti velik dio radne snage'.

Hinton je, s Yoshom Bengiom i Yannom LeCunom, razvio temeljne tehnike dubokog učenja na kojima počivaju današnji generativni modeli i za taj je rad 2018. godine dobio Turingovu nagradu. Sva trojica često govore o rizicima AI-a, ali Hinton je najdalje otišao u javnim upozorenjima. Nakon odlaska iz Googlea 2023. godine izjavio je da žali zbog svog životnog rada jer je uvjeren da će AI donijeti velike štete za društvo. Otada ponavlja ista upozorenja: AI će uništiti radna mjesta, uzrokovati masovnu nezaposlenost i stvoriti ekonomske modele koji funkcioniraju samo ako se ljudski rad zamijeni algoritmima. Ovog mjeseca otišao je i korak dalje - izjavio je da AI industrija ne može ostvariti profit bez zamjenjivanja ljudskog rada. Hinton je kritizirao tehnološke milijardere poput Elona Muska, Marka Zuckerberga i Larryja Ellisona zbog toga što nisu razmotrili osnovnu ekonomsku posljedicu masovne automatizacije: 'Ako radnici ne dobiju plaću, nitko neće kupovati njihove proizvode.' On već godinama tvrdi da bi umjetna inteligencija mogla dovesti do ekonomske destabilizacije, društvenih potresa i pogoršanja nejednakosti.