Na ISS lansirana svemirska letjelica Sojuz s ruskom i američkom posadom

L. Š. / Hina

27.11.2025 u 11:28

Sojuz MS-28 Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV
Ruska svemirska letjelica Sojuz MS-28 lansirana je u četvrtak prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) s dva ruska kozmonauta i jednim NASA-inim astronautom, pokazao je prijenos lansiranja uživo

Raketa Sojuz 2.1a lansirana je s kozmodroma Bajkonur u Kazahstanu u 12.28 sati po moskovskom vremenu. U sastavu posade su ruski zapovjednik Sergej Kud-Sverčkov, kojem je to bio drugi svemirski let, te ruski kozmonaut Sergej Mikajev i NASA-in astronaut Christopher Williams, koji prvi put lete u svemir.

Nakon lansiranja, Sojuz je trebao dva puta kružiti oko Zemlje prije automatskog spajanje s modulom ISS Rassvet kasnije u četvrtak. Nakon spajanja, posada će ući u ISS gdje će provesti sljedećih osam mjeseci. Njihov povratak na Zemlju trenutno je planiran za kraj srpnja 2026.

