Rimac objavio video: 'Proizveli smo više od 60 prototipova robotaksija'

Mate Rimac objavio je na Facebooku snimku na kojoj je potvrdio da je njegova tvrtka Project 3 Mobility (P3M) proizvela više od 60 prototipova robotaksija, koliko je bilo planirano do kraja prosinca. 'Do 12. mjeseca trebali smo pokazati 60 prototipova robotaksija. I evo ih, svi su tu, i par više', rekao je Rimac u videu. Dodao je da se radi o vozilima u različitim fazama razvoja i za različite vrste testiranja: od sigurnosnih i crash testova do provjera u zračnim tunelima, ispitivanja udobnosti, vibracija, dugovječnosti i potrošnje

Rimac tvrdi da autonomna vožnja već danas premašuje sigurnost ljudskog vozača, no naglašava da su nesreće, iako rijetke, i dalje moguće. 'Zato je potrebno testirati ove aute i na crash testovima. Neki su to već i prošli. Želimo da, ako dođe do nesreće - za što smatramo da je vrlo mala vjerojatnost - ne može doći do ozbiljne ozljede. Da korisnici mogu biti potpuno sigurni i opušteni', rekao je. U nastavku se osvrnuo na, kako je ustrdio, netočne medijske tvrdnje o javnom financiranju projekta.

'Da budemo vrlo precizni i jasni: mi smo povukli od Europske unije 89,7 milijuna eura za robotaksije. Privatni investitori uložili su 104 milijuna eura u robotaksije. U cijelu Rimac Grupu su, uz tih 104 milijuna, investirali dodatnu milijardu eura. Dakle, manje od 10 posto ukupnih ulaganja dolazi iz javnih sredstava', rekao je. Naglasio je da će za implementaciju robotaksija, ne samo u Zagrebu nego i u drugim gradovima u Europi i svijetu, biti potrebne dodatne investicije, koje će, tvrdi, doći isključivo iz privatnog sektora. 'Kao i do sada, sve ćemo financirati sredstvima naših privatnih međunarodnih investitora. Tako ćemo nastaviti i s robotaksijima Vern', dodao je.