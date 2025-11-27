Žario je zagrebačkim HDZ-om i inspektoratom, iako ga bivši šef ne bi uzeo ni za šofera: Tko je Andrija Mikulić?

Sada već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić našao se na udaru USKOK-a zbog korupcije, te je danas brzopotezno smijenjen na Vladi. Ovaj nekoć visokorangirani HDZ-ovac već ranije je često punio novinske stupce

Mikulić je od 2019. bio na čelu Državnog inspektorata, no prije toga često bi se njegovo ime pojavljivalo u medijima jer je, između ostalog, bio predsjednik Skupštine Grada Zagreba i šef zagrebačkog ogranka HDZ-a. Mikulić je rođen u Zagrebu 1969. godine, diplomirao je 1994. geotehniku na Rudarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2006. i doktorirao. Otac je dviju punoljetnih kćeri, od kojih je prva na svijet došla prije negoli je diplomirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Iz Trnja, u kojem je odrastao, preselio se istočnije, u Dubravu, prema vlastitom priznanju, zbog supruge Renate. Poslije završetka fakulteta ostaje na njemu raditi kao asistent sve do 1998. godine, nakon čega kratko prelazi u Gradski zavod za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša.

Paralelno sa završetkom fakulteta kreću značajniji politički angažmani, pa će u vrijeme 1990-ih, kada HDZ upravlja Zagrebom, svoje mjesto naći s nepunih 28 godina u Nadzornom odboru ZET-a. Tijekom godina polako se uspinjao na stranačkoj ljestvici, a 2015. našao se i u Saboru kao zastupnik. Kao treći na listi izabran je u II. izbornoj jedinici, dobivši svega 1745 preferencijalnih glasova. Ni godinu kasnije, nakon što se brzinski raspala vlada HDZ-a i Mosta, građani u njemu nisu vidjeli prevelik potencijal. Kao drugi na listi skupio je 1163 preferencijalna glasa, ali valja reći i da je u toj izbornoj jedinici u manje od godine dana izašlo i 35 tisuća ljudi manje na biračka mjesta. Bivši šef inspektorata nije imao lijepe riječi Kada je završio na funkciji glavnog državnog inspektora, prisjetio ga se bivši i najdugovječniji glavni državni inspektor Branko Jordanić. 'Poznajem Andriju Mikulića, počeo je kod mene kao pripravnik i on definitivno nije dorastao toj funkciji. Meni ne bi bio ni šofer', kazao je prije nekoliko godina Jordanić, netom prije nego što je Mikulić preuzeo funkciju. Jordanić je tada dodao da je katastrofalna činjenica to da će Inspektorat biti politiziran i da će to voditi teledirigiranim kontrolama kojima će biti cilj pokoriti neposlušne. Na Jordanićeve riječi Mikulić je samo poručio da mu 'želi da brzo ozdravi i da Inspektorat neće služiti za represiju, već prvenstveno za prevenciju i edukaciju'.

Poslovi s kumovima Iako iz službene biografije ispada da je uglavnom bio na nekim javnim funkcijama, kako je pisao tportal, to baš i nije tako. Iz biografije je izostavio da je s još troje ljudi, između ostalih s Ozanom Krasić, suprugom njegova kuma Dragana Krasića Bop.a. koji je danas također uhićen u USKOK-ovoj akciji) i bivšim načelnikom Sektora za rudarstvo u Upravi za energetiku i rudarstvo, koje je pod Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO), 1998. bio direktor u tvrtki Adriakamen za vađenje kamena, izradu projekata, elaborata iz područja rudarstva, geologije, građevinarstva… Tvrtka je zatražila koncesiju za eksploataciju kamena od MINGO-a u kamenolomu nedaleko od Trogira i dobila ju je polovicom 2003. godine. Te godine Krasić i Mikulić prodaju svoje udjele u tvrtki, a godinu i nešto kasnije Mikulić postaje pomoćnik glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata u Službi nadzora u području elektroenergetike, rudarstva i posuda pod tlakom i u Službi nadzora u području prometa robe i usluga. Iako mu se spočitavalo to da je bio u sukobu interesa kada je s nove pozicije tvrtki Rudist u vlasništvu Ozane Krasić odobrio projekt za Dalmacijacement, on je na sve ustvrdio kako je riječ o zlim jezicima.

Jugoslaven ili Hrvat? Mikulića su pratili i medijski napisi da je u biografiji zaboravio navesti da se u bivšoj državi izjašnjavao kao Jugoslaven te da je bio član omladine KPJ-a. Međutim, on je sve to gostujući jednom prigodom u 'Pressingu' N1 televizije demantirao, kazavši i kako je protiv medija koji je to objavio podnio tri tužbe. 'Nikada se nisam izjašnjavao kao Jugoslaven, ja sam Hrvat i uvijek sam bio Hrvat', rekao je tada Mikulić.