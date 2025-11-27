Žario je zagrebačkim HDZ-om i inspektoratom, iako ga bivši šef ne bi uzeo ni za šofera: Tko je Andrija Mikulić?

Sada već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić našao se na udaru USKOK-a zbog korupcije, te je danas brzopotezno smijenjen na Vladi. Ovaj nekoć visokorangirani HDZ-ovac već ranije je često punio novinske stupce
Mikulić je od 2019. bio na čelu Državnog inspektorata, no prije toga često bi se njegovo ime pojavljivalo u medijima jer je, između ostalog, bio predsjednik Skupštine Grada Zagreba i šef zagrebačkog ogranka HDZ-a.
Mikulić je rođen u Zagrebu 1969. godine, diplomirao je 1994. geotehniku na Rudarskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2006. i doktorirao. Otac je dviju punoljetnih kćeri, od kojih je prva na svijet došla prije negoli je diplomirao na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Iz Trnja, u kojem je odrastao, preselio se istočnije, u Dubravu, prema vlastitom priznanju, zbog supruge Renate.
Poslije završetka fakulteta ostaje na njemu raditi kao asistent sve do 1998. godine, nakon čega kratko prelazi u Gradski zavod za planiranje razvoja grada i zaštitu okoliša.
Paralelno sa završetkom fakulteta kreću značajniji politički angažmani, pa će u vrijeme 1990-ih, kada HDZ upravlja Zagrebom, svoje mjesto naći s nepunih 28 godina u Nadzornom odboru ZET-a.
Tijekom godina polako se uspinjao na stranačkoj ljestvici, a 2015. našao se i u Saboru kao zastupnik. Kao treći na listi izabran je u II. izbornoj jedinici, dobivši svega 1745 preferencijalnih glasova. Ni godinu kasnije, nakon što se brzinski raspala vlada HDZ-a i Mosta, građani u njemu nisu vidjeli prevelik potencijal. Kao drugi na listi skupio je 1163 preferencijalna glasa, ali valja reći i da je u toj izbornoj jedinici u manje od godine dana izašlo i 35 tisuća ljudi manje na biračka mjesta.
Bivši šef inspektorata nije imao lijepe riječi
Kada je završio na funkciji glavnog državnog inspektora, prisjetio ga se bivši i najdugovječniji glavni državni inspektor Branko Jordanić.
'Poznajem Andriju Mikulića, počeo je kod mene kao pripravnik i on definitivno nije dorastao toj funkciji. Meni ne bi bio ni šofer', kazao je prije nekoliko godina Jordanić, netom prije nego što je Mikulić preuzeo funkciju.
Jordanić je tada dodao da je katastrofalna činjenica to da će Inspektorat biti politiziran i da će to voditi teledirigiranim kontrolama kojima će biti cilj pokoriti neposlušne. Na Jordanićeve riječi Mikulić je samo poručio da mu 'želi da brzo ozdravi i da Inspektorat neće služiti za represiju, već prvenstveno za prevenciju i edukaciju'.
Poslovi s kumovima
Iako iz službene biografije ispada da je uglavnom bio na nekim javnim funkcijama, kako je pisao tportal, to baš i nije tako.
Iz biografije je izostavio da je s još troje ljudi, između ostalih s Ozanom Krasić, suprugom njegova kuma Dragana Krasića Bop.a. koji je danas također uhićen u USKOK-ovoj akciji) i bivšim načelnikom Sektora za rudarstvo u Upravi za energetiku i rudarstvo, koje je pod Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO), 1998. bio direktor u tvrtki Adriakamen za vađenje kamena, izradu projekata, elaborata iz područja rudarstva, geologije, građevinarstva…
Tvrtka je zatražila koncesiju za eksploataciju kamena od MINGO-a u kamenolomu nedaleko od Trogira i dobila ju je polovicom 2003. godine. Te godine Krasić i Mikulić prodaju svoje udjele u tvrtki, a godinu i nešto kasnije Mikulić postaje pomoćnik glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata u Službi nadzora u području elektroenergetike, rudarstva i posuda pod tlakom i u Službi nadzora u području prometa robe i usluga.
Iako mu se spočitavalo to da je bio u sukobu interesa kada je s nove pozicije tvrtki Rudist u vlasništvu Ozane Krasić odobrio projekt za Dalmacijacement, on je na sve ustvrdio kako je riječ o zlim jezicima.
Jugoslaven ili Hrvat?
Mikulića su pratili i medijski napisi da je u biografiji zaboravio navesti da se u bivšoj državi izjašnjavao kao Jugoslaven te da je bio član omladine KPJ-a.
Međutim, on je sve to gostujući jednom prigodom u 'Pressingu' N1 televizije demantirao, kazavši i kako je protiv medija koji je to objavio podnio tri tužbe. 'Nikada se nisam izjašnjavao kao Jugoslaven, ja sam Hrvat i uvijek sam bio Hrvat', rekao je tada Mikulić.
Problemi s imovinskom karticom
Zabilježeno je i kako ga je 2023. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo s 865 eura zbog propusta u imovinskoj kartici u kojoj, uz ostalo nije promijenio visinu plaće supruge te je pogrešno naveo ukupnu površinu nekretnine.
Prema aktualnoj imovinskoj kartici Mikulić je kao glavni državni inspektor imao mjesečnu plaću od 4257,96 eura.
Vlasnik je kuće s okućnicom u Malinskoj od 867 kvadrata, koju je stekao nasljedstvom, a procijenio ju je na 411.440,71 eura. Uz to, vlasnik je motocikla Piaggio Beverly vrijednog 4870,93 eura.
S obzirom da mu je jedan od hobija lov i streljaštvo, Mikulić ima i kolekciju oružja. U imovinskoj kartici naveo je da posjeduje pištolj Bernardelli od 66 eura, lovačku pušku Crvena zastava od 398 eura, lovačku pušku Blaser vrijednu 6886,99 eura, lovačku pušku Anschutz vrijednu 464,53 eura, lovačku pušku Crvena zastava vrijednu 398,17 eura, lovački revolver Rossi vrijedan 159,27 eura, lovačku pušku Benelli od 530,89 eura, lovački pištolj od 199,08 eura, Lovačku pušku Blaser od 1000 eura, lovačku pušku Blaser R-8 od 2100 eura te lovački izvlakač od 600 eura.
Uz to, navodi i da ima 23 dionice Dalekovoda, od kojih svaka vrijedi 222,97 eura. Što se pak tiče štednje, Mikulić navodi da ima 1327,23 eura štednje od nasljedstva.
Mikulićeva imovinska kartica također otkriva da je 2021. pozajmio 92.905,97 eura od Mladena Jugovića.