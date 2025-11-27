Popularna serija srušila Netflix netom poslije izlaska zadnje sezone

Prema službi za praćenje kvarova Downdetector, u SAD-u je zabilježeno više od 14.000 prijava problema, a u Indiji su korisnici prijavljivali zamrzavanje aplikacije i poruke o pogrešci. 'Dio korisnika nakratko je imao poteškoća sa streamingom na televizijskim uređajima, no usluga je za sve račune normalizirana u pet minuta', poručili su iz Netflixa u odgovoru koji prenosi Reuters.

Ross Duffer, jedan od kreatora serije, objavio je na Instagramu da je Netflix 'povećao mrežni kapacitet za 30 posto da bi izbjegao pad sustava'. Dan prije premijere, sve prethodne sezone 'Stranger Thingsa' našle su se među deset najgledanijih naslova na platformi. To je prvi put da je neka serija istovremeno zauzela cijeli Netflixov Top 10.

Podijeljena je u tri dijela, s prvim koji je stigao ovog tjedna, a u kojem su predstavljeni novi likovi i započela konačna potraga za Vecnom u Upside Downu.