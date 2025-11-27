Popularna serija srušila Netflix netom poslije izlaska zadnje sezone

Netflix se u srijedu srušio gotovo odmah nakon objave pete i zadnje sezone hit serije 'Stranger Things'. Korisnici diljem svijeta žalili su se da ne mogu pokrenuti prve epizode dugo očekivanog završetka priče
Prema službi za praćenje kvarova Downdetector, u SAD-u je zabilježeno više od 14.000 prijava problema, a u Indiji su korisnici prijavljivali zamrzavanje aplikacije i poruke o pogrešci. 'Dio korisnika nakratko je imao poteškoća sa streamingom na televizijskim uređajima, no usluga je za sve račune normalizirana u pet minuta', poručili su iz Netflixa u odgovoru koji prenosi Reuters.
Ross Duffer, jedan od kreatora serije, objavio je na Instagramu da je Netflix 'povećao mrežni kapacitet za 30 posto da bi izbjegao pad sustava'. Dan prije premijere, sve prethodne sezone 'Stranger Thingsa' našle su se među deset najgledanijih naslova na platformi. To je prvi put da je neka serija istovremeno zauzela cijeli Netflixov Top 10.
Podijeljena je u tri dijela, s prvim koji je stigao ovog tjedna, a u kojem su predstavljeni novi likovi i započela konačna potraga za Vecnom u Upside Downu.
'Stranger Things', čija se radnja događa u 80-ima, prati stanovnike izmišljenog gradića Hawkinsa u Indiani nakon što djevojčica s psihokinetičkim sposobnostima otvori prolaz između Zemlje i druge dimenzije poznate kao Upside Down.
Peta sezona, čija su prva četiri nastavka objavljena u srijedu, snimala se tri godine i bila je među najiščekivanijima. Kreatori serije, braća Matt i Ross Duffer, najavili su da će sadržavati 'najbrutalniju smrt u bilo kojoj sezoni', a uključuje i vremenski skok kako bi se nadoknadila nesrazmjerna brzina kojom glumci odrastaju u odnosu na likove.
Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin i Gaten Matarazzo nose glumačku postavu još od premijerne sezone, kad su svi bili tinejdžeri. Uz njih glume Joe Keery, Natalia Dyer, Winona Ryder i David Harbour. Sadie Sink, koja se pridružila u drugoj sezoni i postala miljenica publike, rekla je da je snimanje posljednjih scena bilo 'poput opraštanja od vlastitog djetinjstva'.
Netflix je i ranije imao tehničkih problema tijekom velikih događaja, primjerice tijekom prijenosa boksačkog meča Mikea Tysona i Jakea Paula, te tijekom live specijala 'Love is Blind' 2024. godine. Platforma se nakratko srušila i 2022. godine, kada su objavljene posljednje dvije epizode četvrte sezone 'Stranger Thingsa'.