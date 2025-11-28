'DRUGI ŽIVOT'

Roboti spašavaju prošlost: AI sustav počinje slagati uništene freske iz Pompeja

L. Š. / Hina

28.11.2025 u 12:28

Pompeji
Pompeji Izvor: EPA / Autor: CESARE ABBATE
Bionic
Reading

Drevne rimske freske u Pompejima, stoljećima zatrpane pod vulkanskim pepelom, mogle bi dobiti drugi život zahvaljujući inovativnom robotskom sustavu osmišljenom tako da arheolozima pomogne u jednom od njihovih najtežih poslova: ponovnom sastavljanju uništenih artefakata

Tehnologija razvijena u sklopu projekta RePAIR uz financiranje EU-a, kombira naprednu izradu fotografija, umjetnu inteligenciju koja izrađuje puzzle modele i ultraprecizne robotske ruke i tako ubrzava spore i često frustrirajuće restauracije.

Pokrenut 2021. na sveučilištu Ca' Foscari u Venciji, projekt u četvrtak predstavljen u Pompejima okupio je međunarodni tim znanstvenika koji su ga testirali u tom slavnom arheološkom nalazištu.

Eksperimentalni projekt je zapravo počeo iz vrlo konkretne potrebe da se sastave dijelovi fresaka uništenih u Drugom svjetskom ratu, rekao je direktor nalazišta Gabriel Zuchtriegel. Stručnjaci sada vjeruju da bi nova tehnologija mogla iz korijena izmijeniti restauratorsku djelatnost diljem svijeta.

Nekoć živahan grad Pompeje kod Napulja i njegovu okolicu zatrpao je vulkanski pepeo u erupciji Vezuva 79. godine.

