Stigle prve fotografije uhićenog Mikulića, doveden na pretres kuće

USKOK je izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i još tri osobe. Postupanje po nalogu traje od jutra.
Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek, piše 24 sata.
Uhićeni Josip Šincek, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću, na sudu je teretio glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.
Prema informacijama 24sata, Šincek i Mikulić su se sastali barem dva puta u jednoj pivnici u Gospiću, a sam Šincek tereti Mikulića da je od njega tražio pola milijuna eura mita kako bi ga inspekcija pustila na miru da i dalje nezakonito zbrinjava otpad. Šincek taj novac navodno nije imao, a oba puta nakon sastanka s Mikulićem, Šincekovoj tvrtki bi se ukinula dozvola za raspolaganje otpadom. Inače, Mikulića i Šinceka je upoznao poznati zlatar Paško Dodić čija je supruga također uhićena u aferi s otpadom.
-
19:52
Šincek i Mikulić nalazili više od dva puta u pivnici u Gospiću, ali i u kući Andrije Mikulića i bračnog para Šincek, navodi 24 sata. Uz to, bili su skupa i na jednoj fešti na kojoj je bio i zlatar Paško Dodić koji ih je i upoznao.
-
19:30
Andrija Mikulić doveden je na pretres kuće.
-
19:15
Među uhićenima su, piše 24 sata, dva vlasnika kamenoloma, jedan od njih je navodno Goran Večković. On je vlasnik Kamenoloma Žakanje i Kamenoloma Gorjak.
-
18:52
Neslužbeno se doznaje da je Mikulić uhićen u poslijepodnevnim satima na području Sisačko-moslavačke županije, javlja Hina. Kako doznaje Jutarnji, Mikulić je bio u lovu.
-
18:50
Državni inspektorat, prenosi 24 sata, također je objavio priopćenje, koje prenosimo u cijelosti.
'Vlada Republike Hrvatske u četvrtak, 27. studenoga 2025., na zatvorenome dijelu 129. sjednice razriješila je dr.sc. Andriju Mikulića dužnosti glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata.
Državni inspektorat nastavlja nesmetano s radom, sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu.
Inspekcije Državnog inspektorata provode inspekcijske nadzore, utvrđuju činjenice i poduzimaju mjere isključivo u skladu s važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske.
Odbacujemo bilo kakve insinuacije koje sugeriraju neprofesionalno postupanje ili propuste nadležnih inspekcija u izvršavanju svojih zakonskih obveza.
Od osnutka, proteklih šest godina Državni inspektorat dosljedno primjenjuje načelo jednakosti u postupanju, provodeći politiku nulte tolerancije prema kršenju zakona.
-
18:37
Nakon niza smjena čelnika državnih tvrtki, pa i smjene uhićenog glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, oglasila se i Vlada. <<<Cijeli članak>>>
-
18:29
Priopćenje o akciji stiglo je i iz policije.
Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (Služba Osijek) u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode finalizaciju višemjesečnog kriminalističkog istraživanja zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela.
Na području zagrebačke, krapinsko-zagorske i sisačko-moslavačke policijske uprave uhićeno je više osoba.
U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policijski službenici će osumnjičene osobe predati pritvorskom nadzorniku policijske pritvorske jedinice. Također, protiv svih osumnjičenih policija će podnijeti kaznenu prijavu Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.
-
18:24
Stigla je prva reakcija iz Vlade na uhićenje Mikulića. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić (DP) rekao je u četvrtak, komentirajući razrješenje glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića i raspisivanje uhidbenog naloga, kako mu je bitno da državne institucije koje se bave kaznenim postupcima rade transparentno i neovisno. <<<Cijeli članak>>>
-
18:19
Sada već bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić našao se na udaru USKOK-a zbog korupcije, te je danas brzopotezno smijenjen na Vladi. Ovaj nekoć visokorangirani HDZ-ovac već ranije je često punio novinske stupce. <<<Pročitajte više>>>
-
18:16
USKOK u priopćenju kaže da je uhićeno više osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih djela, iako je otkriva detalje, kao ni imena.
Hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.
Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije u odnosu na više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.