Stigle prve fotografije uhićenog Mikulića, doveden na pretres kuće

USKOK je izdao uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića i još tri osobe. Postupanje po nalogu traje od jutra.

Uhićeni Josip Šincek, osumnjičen da je ilegalno uvezao i deponirao 35 tisuća tona opasnog medicinskog i plastičnog otpada u silos PPK Velebit u Gospiću, na sudu je teretio glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića.

Prema informacijama 24sata, Šincek i Mikulić su se sastali barem dva puta u jednoj pivnici u Gospiću, a sam Šincek tereti Mikulića da je od njega tražio pola milijuna eura mita kako bi ga inspekcija pustila na miru da i dalje nezakonito zbrinjava otpad. Šincek taj novac navodno nije imao, a oba puta nakon sastanka s Mikulićem, Šincekovoj tvrtki bi se ukinula dozvola za raspolaganje otpadom. Inače, Mikulića i Šinceka je upoznao poznati zlatar Paško Dodić čija je supruga također uhićena u aferi s otpadom.