Prema Zemlji juri 'bog kaosa': 'Nešto ovakvo nije zabilježeno u ljudskoj povijesti!'

Potencijalno opasni asteroid nije opasan koliko mu ime nalaže, kažu znanstvenici. Proći će blizu Zemlje, ali ne toliko blizu da predstavlja prijetnju
Veliki asteroid nazvan po egipatskom bogu kaosa, Apophis, nalazi se na putanji za iznimno blizak prolazak pokraj Zemlje, prema podacima NASA-e. Ovaj 'potencijalno opasni asteroid' proći će bliže našem planetu nego mnogi umjetni sateliti i trebao bi biti vidljiv golim okom s područja istočne hemisfere, bez potrebe za teleskopom ili dalekozorom.
Unatoč dramatičnim karakteristikama, znanstvenici naglašavaju da nema rizika od sudara sa Zemljom barem u sljedećih 100 godina. Blizu Zemlje trebao bi proći 13. travnja 2029. godine, a već sada se to smatra jednim od najznačajnijih astronomskih događaja u novijoj povijesti.
Najbliži bliski susret dosad
Europska svemirska agencija planira poslati letjelicu koja će pratiti asteroid tijekom njegova prolaska dok je NASA preusmjerila svoju misiju OSIRIS-REx kako bi također proučavala ovaj objekt iz blizine. Takva koordinirana promatranja omogućit će znanstvenicima detaljno proučavanje njegove strukture, sastava i ponašanja pod utjecajem Zemljine gravitacije.
Apophis ima promjer od najmanje 450 metara, što je usporedivo s visinom Eiffelovog tornja, i spada među veće objekte koji će se približiti Zemlji na tako maloj udaljenosti. Procjenjuje se da će proći na oko 32.000 kilometara od površine planeta, što ga čini najbližim poznatim prolaskom asteroida te veličine čija je putanja predviđena.
NASA ističe da je ovakav događaj izuzetno rijedak te da se vjerojatno nije dogodio u zabilježenoj ljudskoj povijesti, barem ne u vrijeme u kojem su ljudi imali tehnologiju za njegovo promatranje. Upravo zato ovaj prolazak predstavlja jedinstvenu priliku za znanstvena istraživanja i testiranje modela koji opisuju gibanje i evoluciju asteroida.
Potječe iz pojasa između Marsa i Jupitera
Asteroid Apophis ostatak je iz ranih faza formiranja Sunčeva sustava prije oko 4,6 milijardi godina, a potječe iz glavnog asteroidnog pojasa između Marsa i Jupitera. Tijekom milijuna godina njegova je orbita postupno mijenjana gravitacijskim utjecajem velikih planeta, osobito Jupitera, sve dok nije poprimila putanju koja ga dovodi bliže Zemlji.
Apophis su 2004. godine otkrili astronomi Roy Tucker, David Tholen i Fabrizio Bernardi u opservatoriju Kitt Peak u SAD-u. Ime je dobio po Apopu, drevnom egipatskom božanstvu kaosa i tame, što se smatra prikladnim s obzirom na potencijalnu opasnost koju bi takvi objekti mogli predstavljati.
Iako nema neposredne prijetnje, prolazak Apophisa 2029. godine pružit će rijetku priliku čovječanstvu da iz neposredne blizine prouči jedan od najzanimljivijih objekata u blizini Zemlje, piše Sky News.