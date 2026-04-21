Prema Zemlji juri 'bog kaosa': 'Nešto ovakvo nije zabilježeno u ljudskoj povijesti!'

Potencijalno opasni asteroid nije opasan koliko mu ime nalaže, kažu znanstvenici. Proći će blizu Zemlje, ali ne toliko blizu da predstavlja prijetnju

Veliki asteroid nazvan po egipatskom bogu kaosa, Apophis, nalazi se na putanji za iznimno blizak prolazak pokraj Zemlje, prema podacima NASA-e. Ovaj 'potencijalno opasni asteroid' proći će bliže našem planetu nego mnogi umjetni sateliti i trebao bi biti vidljiv golim okom s područja istočne hemisfere, bez potrebe za teleskopom ili dalekozorom.

Unatoč dramatičnim karakteristikama, znanstvenici naglašavaju da nema rizika od sudara sa Zemljom barem u sljedećih 100 godina. Blizu Zemlje trebao bi proći 13. travnja 2029. godine, a već sada se to smatra jednim od najznačajnijih astronomskih događaja u novijoj povijesti. Najbliži bliski susret dosad Europska svemirska agencija planira poslati letjelicu koja će pratiti asteroid tijekom njegova prolaska dok je NASA preusmjerila svoju misiju OSIRIS-REx kako bi također proučavala ovaj objekt iz blizine. Takva koordinirana promatranja omogućit će znanstvenicima detaljno proučavanje njegove strukture, sastava i ponašanja pod utjecajem Zemljine gravitacije.

Apophis ima promjer od najmanje 450 metara, što je usporedivo s visinom Eiffelovog tornja, i spada među veće objekte koji će se približiti Zemlji na tako maloj udaljenosti. Procjenjuje se da će proći na oko 32.000 kilometara od površine planeta, što ga čini najbližim poznatim prolaskom asteroida te veličine čija je putanja predviđena. NASA ističe da je ovakav događaj izuzetno rijedak te da se vjerojatno nije dogodio u zabilježenoj ljudskoj povijesti, barem ne u vrijeme u kojem su ljudi imali tehnologiju za njegovo promatranje. Upravo zato ovaj prolazak predstavlja jedinstvenu priliku za znanstvena istraživanja i testiranje modela koji opisuju gibanje i evoluciju asteroida. Potječe iz pojasa između Marsa i Jupitera