Nevjerojatno i zastrašujuće: Sunčev 'krik' zvuk je od kojeg ćete se naježiti

Sunce može biti izvor sreće i veselja, ali i izvor zaista zastrašujućih pojava. Pogledajte samo što su znanstvenici zabilježili

Ovisno o tome u kojoj je fazi svog ciklusa aktivnosti, Sunce može izbacivati goleme solarne baklje ili pak mirno izgarati. No, možda je još spektakularnije čuti kako Sunce doista zvuči. U videu snimljenom u ožujku 2026. godine, nizozemski astronom amater, koji objavljuje na YouTubeu pod imenom DudeLovesSpace, sasvim je slučajno uhvatio erupciju sunčeve baklje. Već činjenica da je uhvatio trenutak erupcije u području sunčevih pjega nazvanom AR4392 izniman je uspjeh, no zemaljski audio instrumenti također su uhvatili audio signal koji je nastao u tom trenutku. Rezultat je nevjerojatan.

Zvuk erupcije Sunčeve baklje Izvor: Društvene mreže / Autor: DudeLovesSpace

'Ono što je započelo kao lijep, vedar i čist dan za promatranje, brzo se pretvorilo u nešto posebno. Nisam očekivao da ću imati ovakvu sreću, ali divovska baklja eruptirala je iz sunčeve pjege AR4392 točno ispred mene!', opisao je ispod videa. Ne samo da je uhvatio impresivan vizualni trenutak, već je i pokazao kako zvukovi koji dopiru iz svemira (u ovom slučaju sa Sunca), zaista zvuče poput nečeg u znanstvenoj fantastici. Točnije, koristio je tehniku koja se naziva sonifikacija podataka, kako bi pretvorio Sunčeve radiovalove u audio signal. Jer ono što se može čuti u videu nije baš točan zvuk koji bismo mogli čuti da ne postoji vakuum svemira. Znanstvenici procjenjuju da bi taj zvuk mogao biti jačine oko 100 decibela (iste jačine su otprilike zvuk motora, traktora, kosilice za travu i slično) i stalno prisutan.

