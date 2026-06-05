Nakon 11 godina: Završila je jedna od najuspješnijih misija na Marsu

Iako je NASA mjesecima pokušavala ponovno stupiti u kontakt sa sondom, svi napori bili su bezuspješni. Agencija je 3. lipnja održala konferenciju za medije na kojoj je službeno objavila kraj misije, a točan uzrok incidenta još se uvijek istražuje, piše Space .

Posljednji signal sa sonde primljen je 6. prosinca prošle godine preko NASA-ine mreže za komunikaciju s dubokim svemirom. Nakon što je tijekom svoje orbite prošla iza Marsa, letjelica se više nije vratila u normalno operativno stanje, a telemetrijski podaci pokazali su da je prešla u sigurnosni način rada te se počela nekontrolirano rotirati, što je dovelo do gubitka električne energije. Kada se ponovno pojavila s druge strane planeta, komunikacija više nije mogla biti uspostavljena.

NASA se službeno oprostila od jedne od svojih najuspješnijih misija u istraživanju Marsa . Nakon višemjesečnih pokušaja ponovne uspostave veze sa sondom MAVEN , američka svemirska agencija proglasila ju je izgubljenom i zaključila je njezinu misiju .

Kraj jedne ere

Time završava više od desetljeća iznimno uspješnog znanstvenog rada. MAVEN je lansiran u studenome 2013. godine raketom Atlas V, a u orbitu oko Marsa stigao je deset mjeseci kasnije. Iako je prvotno bio predviđen za jednogodišnju misiju, nastavio je uspješno raditi još deset godina nakon isteka planiranog vijeka trajanja.

Voditeljica znanstvenog dijela misije Shannon Curry opisala je MAVEN kao 'najbolju misiju na Marsu ikad', naglašavajući da je upravo ta sonda pružila dosad najdetaljniji uvid u procese gubitka atmosfere Crvenog planeta. Voditelj projekta Mike Moreau izjavio je da je tim gubitak letjelice doživio gotovo kao gubitak bliske osobe.

Prema preliminarnim zaključcima istrage, sonda je vjerojatno izgubila napajanje svega nekoliko sati nakon incidenta u prosincu. Bez električne energije komunikacijski sustavi postupno su prestali raditi, a letjelica je završila u stanju iz kojeg oporavak više nije bio moguć.

MAVEN je bio prva misija posebno opremljena za proučavanje razvoja marsovske atmosfere i njezine interakcije sa solarnim vjetrovima. Zahvaljujući instrumentima na sondi, znanstvenici su prikupili podatke koji su pomogli objasniti kako je Mars tijekom milijardi godina izgubio velik dio svoje nekadašnje atmosfere i vode.

Neprocjenjiv doprinos

Nakon gubitka MAVEN-a NASA-i u orbiti oko Marsa ostaju još samo dvije aktivne letjelice: Mars Odyssey, lansirana 2001. godine, i Mars Reconnaissance Orbiter, koja je prema Crvenom planetu krenula 2005. godine. Obje sonde također su daleko nadmašile svoj izvorno planirani operativni vijek.

MAVEN je imao i važnu logističku ulogu jer je služio kao komunikacijski relej za rovere na površini Marsa, a tu funkciju sada nastavljaju preostale NASA-ine sonde te europske misije Mars Express i Trace Gas Orbiter.

Iako je letjelica zauvijek utihnula, njezin znanstveni doprinos tek će se nastaviti analizirati. NASA ističe da će golema količina prikupljenih podataka desetljećima služiti istraživačima u proučavanju Marsa i njegove prošlosti te, kako je naglasila Curry, arhiva podataka koju je MAVEN ostavio iza sebe sadržava još mnogo odgovora koje znanstvenici tek trebaju otkriti.