Europljani i Amerikanci kreću u potragu za životom na Marsu

Misiju vodi ESA , koja je odgovorna za osiguravanje svemirske letjelice, uključujući modul nosača, platformu za slijetanje, rover i površinske operacije.

Američka svemirska agencija NASA dala je odobrenje za početak provedbe projekta Rosalind Franklin Support and Augmentation (ROSA), naglašavajući kontinuirano partnerstvo agencije s misijom Rosalind Franklin Europske svemirske agencije (ESA).

Rosalind Franklin bit će prvi marsovski rover koji će tražiti znakove prošlog ili sadašnjeg života ispod površine Crvenog planeta.

Projekt ROSA osigurat će određeni hardver i usluge ESA-i kao potporu misiji Rosalind Franklin, uključujući uslugu lansiranja, motore za kočenje za platformu za slijetanje rovera i jedinice za radioizotopne grijače za unutarnje sustave rovera.

Projekt također uključuje specijaliziranu elektroniku i najsuvremeniji maseni spektrometar za Marsov znanstveni instrument analizator organskih molekula, koji će tražiti građevne elemente života u uzorcima prikupljenim na mjestu slijetanja rovera, Marsovom Oxia Planumu.

Početkom 2024. NASA i ESA potpisale su Memorandum o razumijevanju formalizirajući sporazum o proširenju NASA-inog rada na roveru ExoMars Rosalind Franklin. Kasnije te godine, pregled KDP-A/B odobrio je ROSA-in početak formulacije u fazi B, a projekt je uspješno prošao sve kriterije preliminarnog pregleda dizajna.

NASA je odabrala SpaceX-ovu raketu Falcon Heavy za lansiranje misije Rosalind Franklin iz kompleksa 39A u svemirskom centru Kennedy na Floridi. Misija cilja na lansiranje ne prije kraja 2028. NASA-in Launch Services Program upravlja uslugom lansiranja za ovaj međunarodni poduhvat.