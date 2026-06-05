kobna kombinacija

Sve manje djece u svijetu: Znanstvenici istražili kakvu ulogu u tome imaju pametni telefoni

M.Či.

05.06.2026 u 08:11

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Maria Kraynova / imageBROKER / Profimedia
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Problem s kojim se već godinama bore zemlje u razvijenom dijelu svijeta je stalni pad stope nataliteta. Čak se i Elon Musk pokazao kao jedan od najistaknutijih globalnih zagovornika povećanja broja djece te često upozorava na 'kolaps stanovništva' ako žene ne počnu više rađati

No statistika je neumoljiva i pokazuje da, iako želja za djecom postoji, ona se ne rađaju u onom broju u kojem bi trebala.

Nova američka studija, koju potpisuju Nathan Hudson i Hernan Moscoso Boedo sa Sveučilišta u Cincinnatiju, prstom upire u pametne telefone kao jedan od glavnih krivaca za to. Kako su naveli u radu, pametni telefoni nisu sami uzrokovali globalni pad tinejdžerskih trudnoća, već su ga značajno ubrzali. Za roditelje tinejdžerica to baš i nije loša vijest, ali ukupno gledano ostavlja trag na stopi nataliteta u populaciji.

Od lansiranja prvog iPhonea 2007. godine, stopa trudnoća kod djevojaka u dobi od 15 do 19 godina naglo je pala diljem svijeta. Samo u SAD-u je između 2007. i 2024. godine pala za 71 posto, a među ženama u dobi od 20 do 24 godine za 43 posto.

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Pretpostavlja se pritom da razlog za to nije biološki, već društveni. Pojavom pametnih telefona društveni život prebacio se iz stvarnog u virtualni svijet, a susreti uživo, koji bi mogli rezultirati neplaniranim trudnoćama, prorijedili su se. Primjerice, 2003. godine američki su tinejdžeri s prijateljima provodili dnevno 68 minuta, do 2019. godine ta je brojka pala na samo 38 minuta, a tijekom pandemije na još manje vremena.

Istovremeno se vrijeme koje su provodili pred ekranima povećalo gotovo pet puta - s 22 na 96 minuta dnevno.

Hudson i Moscoso Boedo otkrili su da je uvođenje 4G mreža u američkim okruzima direktno povezano s padom stope nataliteta kod tinejdžerica. Tamo gdje je mobilni internet (4G mreža) postao ranije dostupan ranije su pale i stope tinejdžerskih trudnoća, a isti je obrazac uočen u Engleskoj i Walesu.

Zanimljivo, ova je korelacija uočena samo kad su u pitanju neželjene trudnoće tinejdžerica. U slučaju žena starijih od 25 godina nisu primijećene značajnije promjene povezane s pametnim telefonima.

Znanstvenici stoga zaključuju da je za smanjenje stope tinejdžerskih trudnoća odgovoran društveni mehanizam – kad mladi ljudi provode više vremena pred ekranima, a manje družeći se, to mijenja okolnosti u kojima nastaju veze, a onda i hoće li one potencijalno rezultirati trudnoćom.

A što je s odraslima?

Za odrasle je glavna prepreka zasnivanju obitelji, odnosno razlog za odgađanje trudnoće - ekonomska situacija. Visoke stope inflacije, troškovi stanovanja i života u kombinaciji s traženjem posla nakon završetka školovanja utječu na to da se žene odlučuju za djecu kasnije u životu i u manjem broju.

Situacija je slična u Europi, ističe Euronews. Trenutačno nijedna europska zemlja nema dovoljnu stopu fertiliteta da bi obnovila svoje stanovništvo, a čak se i u nordijskim zemljama bilježi nagli pad nataliteta.

No nedavna studija Instituta Ifo i Sveučilišta Stanford otkrila je zanimljivu pojavu: u kućanstvima s barem jednim danom rada od kuće tjedno stopa nataliteta je u prosjeku 14 posto veća od one u kućanstvima u kojima nema mogućnosti rada od kuće.

Istraživači zaključuju da veća fleksibilnost koju ljudi dobivaju mogućnošću rada od kuće može pomoći u zasnivanju i stvaranju obitelji kakve žele.

Moglo bi se reći da nema samo jednog krivca za sve manji broj djece u svijetu, već je riječ o kombinaciji više razloga i modernog načina života.

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