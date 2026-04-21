VIDEO Astronautkinja na rehabilitaciji: Ovako izgleda oporavak nakon misije Artemis II

Život u mikrogravitaciji nije šala, a članica posade Artemis II govori o izazovima nakon povratka na Zemlju

Christina Koch, članica posade misije Artemis II, suočava se s fiziološkim posljedicama boravka u mikrogravitaciji. Nakon deseterodnevnog putovanja oko Mjeseca i povratka u Zemljinu atmosferu, Koch je objavila video rehabilitacije u kojem objašnjava probleme s ravnotežom. 'Kad ljudi borave u mikrogravitaciji, sustavi u našem tijelu koji su se razvili da govore mozgu kako se krećemo – organi za ravnotežu – ne rade ispravno', navela je. Tijekom boravka u svemiru mozak se prilagođava i počinje ignorirati signale iz unutarnjeg uha, oslanjajući se više na vid.

Po povratku na Zemlju dolazi do obrnutog problema. Kako Koch opisuje: 'Kad se vratimo u gravitaciju, snažno se oslanjamo na vid da bismo se orijentirali.' To znači da čak i jednostavni zadaci, poput hodanja sa zatvorenim očima, postaju iznenađujuće teški. 'Hodanje po ravnoj liniji dok su oči zatvorene može biti pravi izazov', dodala je. Vestibularni sustav u mikrogravitaciji gubi referentnu točku, pa se mozak mora prilagoditi novim uvjetima. Kada se astronauti vrate na Zemlju, potrebno je vrijeme da se sustav ponovno 'kalibrira'. Koch ističe da ova iskustva imaju širu znanstvenu vrijednost: 'Učenje o tome može pomoći u liječenju vrtoglavice, potresa mozga i drugih neurovestibularnih poremećaja na Zemlji.' Drugim riječima, istraživanja provedena tijekom svemirskih misija mogu imati izravnu primjenu u medicini.